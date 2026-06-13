Isaac del Toro se impone en la Etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Tour del Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Isaac del Toro vuelve a lo más alto del podio de premiación después de algunos meses de inactividad por recuperación de una caída- (@TeamEmiratesUAE)

El mexicano Isaac del Toro ha vuelto a la senda del triunfo y lo hizo protagonizando una actuación memorable al imponerse en la séptima etapa del Tour del Auvergne-Rhône-Alpes 2026, que constó de 133,6 kilómetros entre La Bridoire y la cima del Grand Colombier, considerada la jornada reina de la competencia.

El ciclista del UAE Team Emirates-XRG se llevó la victoria tras un gran duelo con el español Juan Ayuso, en el exigente ascenso al Grand Colombier.

Con este resultado el mexicano llega al tercer sitio de la clasificación general, a solo 49” del líder australiano Luke Tuckwell (AUS/Red Bull-Bora) y mantiene vivas sus aspiraciones de hacerse del título de la carrera francesa.

Durante el desarrollo de la competencia, la carrera estuvo marcada por una fuga numerosa que animó el recorrido durante gran parte del día. Diez competidores lograron protagonismo al frente, aunque fueron neutralizados antes de los puertos decisivos.

La selección natural comenzó en el Lacets du Grand Colombier y continuó en el Col de Richemond, donde los equipos de los favoritos empezaron a tomar posiciones.

Espectacular remontada de Del Toro

En los últimos ocho kilómetros, el Lidl-Trek endureció el ritmo y el español Juan Ayuso lanzó un ataque que parecía definitivo, llegó a tener más de 20 segundos de ventaja, pero Del Toro reguló esfuerzos y comenzó una remontada espectacular.

Cuando restaban unos cuatro kilómetros para la meta, el mexicano aceleró con decisión y redujo la diferencia hasta alcanzar a su rival, después de dos kilómetros, lo superó con un cambio de ritmo contundente.

Aunque el español reaccionó no fue suficiente ante la potencia del ciclista de Ensenada, quien cruzó la meta en solitario y celebró una de las victorias más importantes de su temporada.

Clasificación general, tras la Etapa 7

1.Luke Tuckwell (AUS/Red Bull-Bora) – 25:59:09

2.Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) – a 0:42

3. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) – a 0:49

4.Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) – a 1:06

5. Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Mobility) – a 1:33