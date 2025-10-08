Jon Rahm buscará triunfar en el Abierto de España esta semana

Abierto de España. Jon Rahm y su obsesión por obtener un triunfo individual en 2025. (Foto especial)

El español Jon Rahm se apunta para ganar su primer título individual de la temporada en el Abierto de España que arranca este jueves en el Club de Campo Villa de Madrid, al que llega tras ser parte del equipo Europeo que ganó la Ryder Cup en días recientes.

El mejor jugador de LIV Golf por segundo año consecutivo no cuenta con ningún título individual en 2025. Por lo que el de Barrika quiere acabar con esa mala racha.

La última vez que Rahm triunfó fue en septiembre del 2024 en Chicago. Y en el Abierto de España se llevó las victorias en 2018, 2019 y 2022.

Sobre la competencia de esta semana Rahm dijo: “Para mí es muy fácil de vender este torneo entre los jugadores. El campo tiene un diseño precioso, la ciudad es maravillosa y el trato que tenemos los jugadores es increíble. Y eso es gracias al cambio que ha habido en la organización del torneo”.

En el Abierto de España también estarán los competidores de LIV Golf, Sergio García, el chileno Joaquín Niemann y el estadounidense Patrick Reed, campeón en Augusta en 2018.

También destaca la presencia del irlandés Shane Lowry, vencedor del Abierto Británico en 2019 y uno de los baluartes del equipo europeo en la Ryder Cup.