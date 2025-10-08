México varonil lidera la primera ronda del World Amateur Team Championships

Mundial Amateur de Golf por equipos. Carlos Astiazarán entregó el score más bajo en la primera ronda en Singapur. (FMG)

La Selección Mexicana de Golf varonil tomó el liderato tras la primera ronda en la lucha por el trofeo Eisenhower Trophy del World Amateur Team Championships (WATC) 2025 en el Tanah Merah Country Club de Singapur.

Gracias al buen rendimiento de Carlos Astiazarán y Eduardo Derbez el equipo de México se instaló en el primer sitio de la clasificación general con un acumulado de 137 golpes (-7), superando a los de Sudáfrica 139 (-5) y Francia 140 (-4), en la disputa por los tres primeros sitios, entre un total de 36 conjuntos participantes.

Carlos Astiazarán, el mejor mexicano en el World Amateur Golf Ranking (WAGR), firmó una ronda de 68 (-4) para posicionarse en el tercer lugar individual.

Mientras Derbez entregó tarjeta de 69 (-3) para estar T4, mientras que Gerardo Gómez finalizó empatado en la posición 35 con 73 (+1).

“Jugamos muy bien, nos sentimos muy bien y nos encanta vernos en la parte alta de la tabla. Es un orgullo representar a México, nos provoca mucho sentimiento a todos como equipo estar aquí”, mencionó Astiazarán.

En el primer sitio individual se localiza el chino Hiroshi Hirahara Ta con un score de 65 (-7), seguido del sudafricano Christiaan Maas con 66 (-6).

La competencia se desarrollará hasta el próximo sábado en el Tanah Merah Country Club de Singapur.