Tres mexicanos con derecho a jugar el WWT Championship 2025

Selectivo en Los Cabos. Alejandro Madariaga se ganó un sitio para jugar The World Wide Technology Championship 2025. (WWTChampionship)

Tres golfistas mexicanos ya tienen un sitio reservado para competir en el torneo World Wide Technology Championship del PGA Tour que se jugará del 6 al 9 de noviembre en El Cardonal at Diamante en Los Cabos, Baja California Sur.

El reciente fin de semana en el clasificatorio para mexicanos se ganaron su lugar, el profesional Alejandro Madariaga y el amateur Emilio Gil Leyva.

Ambos se sumaron a Emilio González, el jugador del Korn Ferry Tour obtuvo una exención por parte del comité organizador del torneo, luego de ser el mejor golfista profesional mexicano de la temporada y quien el próximo año jugará en el PGA Tour.

El sinaloense Emilio Gil Leyva se impuso a jugadores de experiencia como José de Jesús Rodríguez, Sebastián Vázquez, entre otros, en el selectivo que se llevó a cabo en El Cardonal at Diamante. El golfista de The University of Texas Rio Grande Valley cerró con una tarjeta en -5 golpes para superar al resto del field.

El Cardonal at Diamante. Emilio Gil Leyva sorprendió a los profesionales en el selectivo para jugar el WWT Championship. (WWTChampionship)

Posteriormente en el mismo sitio, en un match play en el que intervinieron 17 jugadores, Alejandro Madariaga se impuso a José Cristóbal Islas en la final para ganarle el boleto al WWT Championship.

El comité organizador del torneo adelantó que un cuarto mexicano recibirá una exención que se conocería más adelante.

El WWT Championship contará con un field de 120 jugadores y forma parte de la temporada de la FedExCup y se jugará en el campo diseñado por TGR Design y Tiger Woods.