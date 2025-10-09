¿Cuándo juega México vs Argentina sub-20?: fecha, horario y cómo ver la semifinal del Mundial

México vs Argentina | Mundial sub-20 El ganador de este partido enfrentará al vencedor entre España y Colombia en semifinales.

Los cuartos de final del Mundial Sub-20 tendrán el México vs Argentina como partido estelar. Una de las rivalidades futbolísticas más intensas a nivel continental vivirá un nuevo capítulo en categorías inferiores que promete grandes emociones. ‘El Tricolor’, liderado por Gilberto Mora y Obed Vargas busca seguirse consolidando como un serio contendiente al título, mientras que la albiceleste espera dar un nuevo golpe en la mesa como potencia de esta categoría.

Ya sólo quedan ocho equipos en la carrera por el título de este Mundial sub-20 y sólo cuatro de ellos podrán acceder a las semifinales. Argentina se mantiene en competencia y busca sumar su séptimo campeonato en esta categoría de Copa del Mundo para seguirse consolidando como el más ganador. Mientras tanto, el equipo tricolor no llega a las semifinales desde la edición de Colombia 2011, por lo que sigue soñando con una participación histórica.

¿En qué horario se juega el México vs Argentina sub-20?

Este partido repetirá el horario estelar y comenzará a las 17:00 horas de este sábado 11 de octubre en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

¿En qué canal ver el México vs Argentina sub-20?

Las emociones de este enfrentamiento estarán disponibles a través del Canal 5 de Televisa y el Canal 7 de TV Azteca en señal abierta. O si lo prefieres, también lo podrás disfrutar en TUDN para señal de TV de paga.

¿Cómo ver en app el México vs Argentina sub-20?

Descarga la aplicación de Vix o de Azteca Deportes Network para tu Smart TV o dispositivo móvil preferido y disfruta de este partido dondequiera que estés.

Previa del México vs Argentina sub-20

Esta Selección Mexicana continúa ilusionando a millones de aficionados por su buen funcionamiento y estilo dinámico El equipo que dirige Eduardo Arce ha ido de menos a más y se mantiene invicto este torneo con dos empates y dos victorias. Gilberto Mora y Obed Vargas se han destacado como los líderes de este grupo y la afición comienza a soñar con verlos en algún equipo europeo del más alto nivel.

En frente tendrán a Argentina, único equipo que mantiene su paso perfecto en este torneo tras la eliminación de Japón a manos de Francia. Con seis títulos, los albicelestes son los máximos ganadores históricos de Copas del Mundo Sub-20, algo que buscan reconquistar nuevamente por primera vez desde 2007. Alejo Sarco llega como el líder goleador del certamen con 4 tantos en su cuenta personal.

México y Argentina se han enfrentado en tres ocasiones dentro de los Mundiales Sub-20. Los sudamericanos tienen dos victorias contra una del cuatro tricolor. En 1999, los ‘Aztecas’ se impusieron con marcador de 4-1 en octavos de final, mientras que los albicelestes obtuvieron victorias por la mínima diferencia en los cuartos de final de 2007 y fase de grupos de 2011.