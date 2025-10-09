Ulises Dávila, culpable de amaño de partidos; revelan cuánto ganó el exjugador de Chivas

Ulises Dávila El jugador mexicano recibió una generosa cantidad de dólares por amaño de partidos (Crónica Digital)

Ulises Dávila fue alguna vez la imagen del sueño futbolístico mexicano. Un joven surgido de las fuerzas básicas de Chivas que alcanzó Europa fichando con el Chelsea. Hoy, su nombre aparece asociado a un caso de amaño de partidos en Australia.

¿Cómo fue el amaño de partidos de Ulises Dávila?

El jugador se declaró culpable y aceptó haber manipulado tarjetas amarillas para beneficiar apuestas ilegales. La confesión del mediocampista, que fue capitán del Macarthur FC, sacudió a la A-League y reveló una trama de corrupción.

De acuerdo con la investigación judicial, Dávila lideró un grupo de futbolistas que alteraban el curso de los partidos mediante amonestaciones deliberadas. El encuentro más comprometedor fue el 9 de diciembre de 2023, durante el duelo entre Macarthur FC y Sydney FC, cuando él y sus compañeros Clayton Lewis y Kearyn Baccus provocaron faltas y empujones premeditados para cumplir con los parámetros de apuestas clandestinas.

La operación, aparentemente simple, consistía en manipular el número de tarjetas amarillas durante los encuentros para influir en los momios de plataformas ilegales. Dávila y sus compañeros ejecutaban faltas o retrasos calculados para ser castigados con amonestaciones; cada maniobra en el campo movía miles de dólares en apuestas.

El Macarthur FC rescindió de inmediato su contrato, mientras la liga australiana lo suspendió indefinidamente. La sentencia definitiva se dictará el 19 de diciembre de 2025, y podría derivar en penas de prisión y prohibición permanente para ejercer como futbolista profesional. Por ahora, Dávila permanece en libertad bajo fianza, con la obligación de presentarse semanalmente ante la policía de Maroubra, en Nueva Gales del Sur.

¿Cuánto ganó Ulises Dávila por amaño de partidos?

Las autoridades australianas señalan que Dávila habría obtenido hasta 200 mil dólares australianos —equivalentes a unos 130 mil dólares estadounidenses— por su papel en el fraude. Los otros jugadores involucrados lo identificaron como “el capitán del equipo y del esquema”, una doble jefatura que ahora pesa en su historial futbolístico.

El escándalo resulta difícil de conciliar con la trayectoria que había construido. En 2021, Dávila fue nombrado mejor jugador de la A-League, reconocimiento a una carrera que lo llevó de Guadalajara a Londres, y de ahí a clubes en España, Países Bajos, Portugal y Oceanía.

Sin embargo, detrás de su éxito se acumulaban grietas personales. En 2022, la muerte de su esposa, Lily Pacheco, lo sumió en una profunda crisis emocional. Amigos cercanos relatan que, tras aquella tragedia, el futbolista se volvió más retraído, vulnerable y con problemas financieros. Fue en ese contexto, según su defensa, cuando fue contactado por intermediarios vinculados con redes de apuestas.