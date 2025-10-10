Jon Rahm, aún lejos de la punta en el Abierto de España

Abierto de España. Jon Rahm durante la segunda ronda en el Club de Campo Villa Madrid. (EFE)

Se han jugado dos rondas del Abierto de España y el liderato aún está lejos para los golfistas de casa entre ellos Jon Rahm quien tras 36 hoyos jugados en el Club de Campo Villa Madrid, el de Barrika empata al T18 con -4 golpes. Como el mejor de los españoles marcha Ángel Ayora empatado a T11 con -6.

Como líder de la competencia está el inglés Marco Penge con suma de -9 golpes, seguido del suizo Joel Girrbach y el canadiense Aaron Cocrerill, ambos con -8 impactos en este torneo del DP World Tour.

David Puig, Rafael Cabrera y Jon Rahm comparten el T18, todos con -4 golpes en el acumulado y a cinco golpes del ocupante del primer sitio.

“Ha sido un gran día. He jugado muy bien al golf, la verdad. He gozado muchísimo. Una pena no tener un poco mejor día en los greens. He fallado demasiados cortos (...)”, dijo Rahm al finalizar su ronda el viernes.

"Estando a cinco, 36 hoyos no es mucha diferencia. A ver si puedo hacerlo bien mañana para ponerme en posición", advirtió Rahm, quien busca su primera victoria individual de la temporada.

Uno de los grandes favoritos, un Patrick Reed que ya se deja ver en cabeza. El estadounidense ha firmado un eagle, tres birdies y un bogey y ya se posiciona entre los candidatos a la victoria. Suma -7 golpes en total, a dos del líder Penge.