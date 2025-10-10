México asciende al segundo sitio en el World Amateur Team Championships

World Amateur Team Championships. Eduardo Derbez (i) ha registrado el score más bajo de 64 golpes -8 en el torneo en Singapur. (FMG)

El equipo mexicano de golf varonil recuperó terreno en la tercera ronda del Eisenhower Trophy del World Amateur Team Championships (WATC) 2025, al subir del quinto al segundo sitio compartido del torneo que se juega en el Tanah Merah Country Club de Singapur.

Mientras el equipo de Sudáfrica que se posicionó del primer sitio desde la segunda ronda se muestra inalcanzable al sumar 406 golpes (-26).

Los equipos de México y Australia con 417 golpes (-15) se encuentran a 11 golpes de distancia de Sudáfrica cuando solo restan 18 hoyos por jugarse.

¿Qué hizo Eduardo Derbez?

Este viernes el mejor recorrido por México lo hizo Eduardo Derbez con 64 (-8) libre de bogeys, que incluyó seis birdies en los primeros nueve hoyos y un eagle en la segunda parte. Además, es el score más bajo en lo que va de todo el torneo.

En el acumulado, Derbez empata al T9 con suma de 211 (-5), Carlos Astiazarán en el T12 con 212 (-4) y Gerardo Gómez T43 con 218 (+2).

Con Sudáfrica a la cabeza con un score que parece inalcanzables, el equipo de México buscará igualar el segundo sitio, que en 2012 alcanzó en Turquía con Sebastián Vázquez, Rodolfo Cazaubón y Carlos Ortiz.

Ese ha sido el mejor resultado de México en un World Amateur Team Championships (WATC) en la historia y a nivel individual, Sebastián Vázquez coronó en ese torneo con -15 golpes, superando por un impacto al estadounidense Chris Williams.