Pumas vs Cruz Azul: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver el partido amistoso

Pumas vs Cruz Azul | Amistoso de Fecha FIFA Ambas escuadras tendrán un encuentro de exhibición sin sus seleccionados nacionales.

La Liga MX se encuentra en pausa mientras se realiza la Fecha FIFA, pero los equipos aprovechan para continuar su preparación de cara a la recta final del torneo. Dos equipos capitalinos con realidades distintas tendrán un partido amistoso este fin de semana antes de enfrentarse en su duelo oficial del Apertura 2025. Pumas y Cruz Azul disputarán este duelo de exhibición en los Estados Unidos en lo que promete grandes emociones.

Estos partidos amistosos ayudan a los equipos a mantenerse en ritmo de juego con el parón de Fecha FIFA mientras tienen la oportunidad de utilizar a otros jugadores mientras sus seleccionados están fuera. Universidad Nacional no contará con Keylor Navas, Adalberto Carrasquilla, Ángel Azuaje, Pedro Vite, Álvaro Angulo ni Aaron Ramsey. Por su parte; Cruz Azul no tendrá a Kevin Mier, Willer Ditta, Jorge Sánchez, Érik Lira y Carlos Rodríguez.

¡Hoy ruge Sacramento! 👊

Se juega con el corazón y con toda la garra en California



🔥 Pumas vs Cruz Azul 🔥

¡Vamos con todo, auriazules! #UnidosPorLaHistoria @Ticketon pic.twitter.com/eWmcs0fN23 — PUMAS (@PumasMX) October 10, 2025

¿En qué horario se juega el Pumas vs Cruz Azul? | Amistoso

El silbatazo inicial de este partido será a las 20:00 horas (CDMX) de este viernes 10 de octubre desde la cancha del Heart Health Park de Sacramento, California.

¿En qué canal ver el Pumas vs Cruz Azul? | Amistoso

Este partido no contará con un canal de transmisión oficial, por lo que tendrás que estar al pendiente de las cuentas de redes sociales de ambos equipos.

¿Cómo ver en app el Pumas vs Cruz Azul? | Amistoso

Utiliza las aplicaciones móviles de X (antes Twitter) e Instagram de ambas escuadras para ir teniendo actualizaciones oficiales del encuentro en tiempo real.

Previa del Pumas vs Cruz Azul | Amistoso

El Apertura 2025 de la Liga MX se encuentra a punto de iniciar su recta final y todos buscan un lugar en la liguilla. Pumas viene de sufrir tres derrotas consecutivas, se encuentra fuera de puestos de liguilla directa y la afición comienza a cuestionar fuertemente a Efraín Juárez, quien ha estado lejos de dar los resultados esperados. Ahora, necesitan un cierre fuerte del torneo para respaldar el proyecto.

Por su parte, Cruz Azul ha sido uno de los mejores equipos del torneo de la mano de Nicolás Larcamón. Los celestes han estado peleando la cima la mayor parte de la campaña están a sólo un par de victorias de asegurar su lugar dentro de la liguilla del futbol mexicano.

La Máquina ha ganado 4 de sus últimos tres enfrentamientos oficiales frente a Universidad Nacional. Los Cementeros se mantienen como un equipo fuerte que se ha consolidado jugando en la cancha del Olímpico Universitario. Hoy, tendrán que jugar en territorio neutral con este enfoque de preparación. Su partido del Apertura 2025 será en la Jornada 17 para cerrar el torneo regular.