¡Oficial! Estos son los días y horarios en que se jugarán las semifinales del Clausura 2026 de Liga MX

Después de un fin de semana lleno de emociones en el futbol mexicano, la Liga MX informó cómo se disputarán los cuatro partidos que definirán a los dos grandes finalistas de este torneo. Los cuatro mejores equipos de la clasificación general: Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca lograron su boleto a la siguiente ronda y tendrán que disputar las semifinales para continuar en su carrera por el campeonato.

Semifinales Liga MX, Clausura 2026 | Partidos, fechas y horarios

Liga MX | Semifinales Clausura 2026 Así se disputarán los cuatro partidos de la segunda fase de eliminación directa en el torneo.

Pumas vs Pachuca

En una serie que “fue película”, como dijo Efraín Juárez, Pumas logró avanzar por su posición en la tabla tras empatar un global de 6-6 ante América. El cuadro auriazul vivió una sufrida eliminatoria para poder instalarse en esta instancia de nueva cuenta. Universidad Nacional logró evitar la “maldición del súper líder” y ahora sueña con regresar ala gran final por primera vez desde el 2020. En frente, los ‘Tuzos’ vienen de eliminar a los actuales bicampeones del torneo tras ganar los dos partidos de cuartos de final. demás, esta eliminatoria definirá quién de los dos completará la lista de seis equipos de la Liga MX que disputarán la edición 2027 de la Concacaf Champions Cup.

Ida: jueves 14 de mayo (19:00 horas) | Estadio Hidalgo

Vuelta: domingo 17 de mayo (19:00 horas) | Estadio Olímpico Universitario

Chivas vs Cruz Azul

Contra todo pronostico, Guadalajara remontó y eliminó a un motivado Tigres en su casa con un doblete de Santiago Sandoval. A pesar de las bajas por convocatoria a Selección Nacional, ‘El Rebaño’ mantiene con vida su sueño de volver a ganar un título y darle la alegría que su afición lleva años esperando. Por su parte, ‘La Máquina’ derrotó al Atlas en ambos partidos, por lo que estará enfrentando a su segundo equipo tapatío en esta liguilla. Los ‘Cementeros’ siguen con paso perfecto de tres victorias consecutivas tras la llegada de Joel Huiqui. El entrenador mexicano podría escribir una de las historias de triunfo más inesperadas si lograr llevar a los cementeros por “la décima”.

Ida: miércoles 13 de mayo (20:00 horas) | Estadio Banorte

Vuelta: sábado 16 de mayo (19:07 horas) | Estadio Jalisco

Los ganadores de ambas llaves se medirán en la serie a ida y vuelta por el título del futbol mexicano