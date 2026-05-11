Club de Golf México: tradición, sostenibilidad y futuro bajo la visión de Ignacio Ruíz Torres

NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Es más incluyente. Contamos con la participación de mujeres socias que han aportado orden y seriedad, así como de jóvenes empresarios que representan el futuro del club.

Al Sur de la Ciudad de México, el Club de Golf México, conocido como la Gema del Golf, atraviesa una de las etapas más sólidas de su historia a 75 años de su fundación. Bajo el liderazgo de Ignacio Ruíz Torres, presidente del Consejo de Administración, el club ha apostado por la modernización sin perder su esencia: la unión familiar y el sentido de comunidad.

En entrevista exclusiva para La Crónica de Hoy, Ruíz Torres expone los pilares de su gestión: sostenibilidad ambiental, fortalecimiento institucional y desarrollo deportivo, en un entorno que combina tradición con visión de futuro.

UN CLUB QUE SE FORTALECE DESDE SUS RAÍCES

¿Qué momento vive actualmente el club?

Sin duda, uno de sus mejores. Hemos contado con un Consejo de Administración muy comprometido y hemos dado continuidad al legado del ingeniero Mario Zertuche Díaz, (QEPD), fortaleciendo la infraestructura y preservando la unión familiar que distingue al club.

El dirigente destaca que una de las prioridades ha sido mantener la propiedad accionaria dentro de las familias, lo que ha permitido consolidar un modelo generacional único. “Hoy convivimos hasta cuatro generaciones dentro del club, lo cual es fundamental para preservar valores y tradiciones”, subraya.

¿Cómo ha evolucionado la estructura social del club?

Hemos limitado la entrada de nuevos socios externos y privilegiado la integración de hijos y nietos de socios actuales. Esto garantiza continuidad en los valores familiares y consolida una comunidad sólida.

INCLUSIÓN Y DEPORTE: UN MODELO INTEGRAL

El club no solo ha apostado por el alto rendimiento, sino también por la inclusión. Ruíz Torres destaca la organización del primer torneo nacional de golf adaptado, con participación de jugadores con discapacidad.

¿Qué representa este torneo para el club?

Es una iniciativa que inspira, y que en su momento impulsó a quien considero mi tutor y mi gran amigo, Don Jorge Kahwagi Gastine (QEPD), despúes la inició Fernando Lemmen-Meyer y ahora la consolidó el actual presidente de la Federación Mexicana de Golf, Andrés Jurado Rivera Torres. Tuvimos en esta sede golfistas en silla de ruedas, con discapacidad visual o motriz. Esto demuestra que el deporte rompe barreras y motiva a las nuevas generaciones.

El directivo asegura que el Club de Golf México seguirá como sede de este torneo, consolidándose como referente nacional en inclusión deportiva. Además, reconoce que algunos golfistas mexicanos de esta especialidad ya compiten en el plano internacional.

CON DON JORGE KAHWAGI (QEPD) Mi mentor, mi gran amigo. (SUNNY QUINTERO)

NUEVA ÁREA DE JUEGO CORTO: INVERSIÓN Y CRECIMIENTO DEPORTIVO

Uno de los proyectos más relevantes es la próxima inauguración del área de juego corto, una instalación de alta calidad diseñada para perfeccionar habilidades clave del golf.

¿Qué impacto tendrá esta nueva área?

Se realizó una inversión superior a los 2 millones de pesos y será una de las mejores del país. Replica condiciones reales del campo y permitirá mejorar notablemente el nivel de juego de nuestros socios golfistas, tanto de adultos como de niños.

La instalación cuenta con capacidad para 15 jugadores simultáneos y operará sin costo adicional para los socios. La inauguración se realizará mañana martes y contará con la presencia de la golfista mexicana Gaby López, reforzando su relevancia en el desarrollo deportivo.

SUSTENTABILIDAD: UN MODELO AMBIENTAL EJEMPLAR

Uno de los aspectos más destacados de la gestión es el enfoque ecológico. El club ha implementado un sistema integral de tratamiento de agua y aprovechamiento energético.

¿Cómo enfrentan la crisis hídrica en la ciudad?

Contamos con una planta de tratamiento de agua que procesa hasta 50 litros por segundo. Además, obtuvimos permiso para usar agua residual de Arenal, lo que garantiza el suministro sin depender de agua potable.

El club también reutiliza aguas grises y cuenta con cerca de 100 pozos de absorción que recargan el manto freático. A esto se suma la instalación de 1200 paneles solares, que generan alrededor del 60% de la energía consumida.

“Hoy somos punta de lanza en sustentabilidad. No utilizamos agua potable y estamos comprometidos con el medio ambiente”, enfatiza Ruíz Torres.

UN NUEVO CONSEJO PARA UN NUEVO CICLO

La renovación institucional es otro eje clave. Ruíz Torres destaca la integración de un nuevo Consejo de Administración para los próximos dos años, con perfiles jóvenes y mayor participación femenina.

¿Qué distingue a este nuevo Consejo?

Es más incluyente. Contamos con la participación de mujeres socias que han aportado orden y seriedad, así como de jóvenes empresarios que representan el futuro del club.

El directivo también impulsa reformas estatutarias que limitan los periodos de presidencia y fomentan la rotación de liderazgos, con el objetivo de evitar estancamientos y mantener frescura en la gestión.

VISIÓN A FUTURO: ORDEN ADMINISTRATIVO Y CERTIFICACIÓN

Entre los proyectos a mediano y largo plazo que menciona Ruíz Torres destaca la implementación de procesos administrativos con estándares internacionales.

¿Qué buscan con la certificación ISO?

Profesionalizar la gestión. Estamos construyendo una plataforma que permitirá estandarizar procesos y facilitar la transición entre administraciones.

Se trata de un proyecto a mediano plazo que posicionaría al club como uno de los primeros en México con este tipo de certificación, consolidando su liderazgo institucional.

GOLF INCLUSIVO. Tuvimos en esta sede golfistas en silla de ruedas, con discapacidad visual o motriz. Esto demuestra que el deporte rompe barreras y motiva a las nuevas generaciones. (SUNNY QUINTERO)

UN LEGADO BASADO EN VALORES

Finalmente, Ruíz Torres reflexiona sobre el impacto de su gestión y el mensaje que busca dejar.

¿Cómo le gustaría ser recordado?

Como alguien que apostó a que las nuevas generaciones valoren la familia, el esfuerzo y el compromiso con el país.

El presidente subraya que su labor es honorífica y guiada por vocación de servicio. “Para ocupar este cargo hay que tener cuatro cualidades: vida familiar resuelta, estabilidad personal, económica y, sobre todo, pasión por servir”, concluye.

CAPITÁN DEL BARCO. Con velas desplegadas, rumbo a buen puerto. (SUNNY QUINTERO)

El Club de Golf México vive una etapa de consolidación que trasciende lo deportivo. Entre inversiones estratégicas, innovación ambiental y fortalecimiento comunitario, la gestión de Ignacio Ruíz Torres y el Consejo de Administración entrante, apunta a dejar una huella que combine tradición, modernidad y responsabilidad social en el panorama del golf nacional.