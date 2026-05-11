Semifinales

. . (MarcoTulioGonzRod)

Una de las series más dramáticas, espectaculares y también extrañas de las que se tenga memoria cerró la fase de cuartos de final del Clausura 2026.

Pumas y América llevaron todo al límite del dramatismo. En un partido de vuelta donde las Águilas fueron superiores, los universitarios avanzaron gracias a los seis goles anotados y a su mejor posición en la tabla, aunque dejaron muchas dudas.

Errores defensivos imperdonables

Pumas perdió en ambos partidos ventajas de dos y hasta tres goles, algo imperdonable para un equipo que aspira al título. Los errores defensivos y de concentración regalaron cuatro penales al América y estuvieron a nada de costarles la eliminación.

Durante el torneo, los universitarios ya habían perdido ventajas similares contra Chivas, y parece que Efraín Juárez aún no aprende a defender cuando su equipo lleva la delantera en el marcador.

Riesgos innecesarios y lecciones duras

Demasiado riesgo corrieron los Pumas al permitir que América tomara la ventaja, y lo más peligroso fue que defendieron mal.

Es una lección muy fuerte si quieren pelear por el título, aunque también hay que recordar que el mérito de su gran temporada les dio la ventaja del empate en el marcador global. No pueden volver a jugar así.

El reto de Pachuca

Pumas enfrentará a Pachuca, que eliminó a un Toluca más concentrado en la CONCACAF. La ausencia de Paulinho y la rotación de jugadores en el primer partido fueron demasiado contra un equipo que quizá ha sido el más sólido en las últimas semanas.

De Pachuca se habla poco, pero tiene un gran plantel y una delantera formidable. Llegan en su mejor momento y con sed de venganza contra Pumas, que los derrotó en la última jornada.

La sorpresa de Guadalajara

Guadalajara fue la mayor sorpresa, no por avanzar, sino por la forma en que eliminaron a Tigres. Quizás la mayor decepción fue el equipo regio, que prefirió defender su ventaja en lugar de aumentarla frente a un rival lleno de ausencias.

Por más mérito que tenga Diego Milito al lograr que los suplentes hagan olvidar a los seleccionados, para mí esta derrota es toda de Guido Pizarro por su planteamiento. Los felinos habían dominado a Chivas y, si en la vuelta buscaban un gol, metían al “Rebaño” en un problemón. No lo hicieron, y de milagro aguantaron el cero hasta el segundo tiempo, porque Guadalajara fue muy superior.

Cruz Azul vs Atlas: desigualdad evidente

La serie entre Cruz Azul y Atlas fue la más dispareja. Para los rojinegros fue demasiado premio calificar en sexto lugar, aprovechando el pésimo torneo de equipos como Rayados o León.

Veo a Chivas favorito sobre la Máquina, que aún resiente el cambio de técnico. Corrieron con suerte al enfrentar a Atlas, pero Chivas es más equipo incluso con sus ausencias.

Pronóstico de final

Para mí, la final será Pumas vs Guadalajara. ¿Y para ti?