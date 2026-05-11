¿Dónde está la Papelería “Chelo”, cuál es su historia y por qué se convirtió en un símbolo del Pachuca esta liguilla?

Pachuca El equipo avanzó a las semifinales tras eliminar al bicampeón vigente, Toluca.

Este fin de semana, Pachuca consiguió su boleto a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, donde enfrentarán a los Pumas. El cuadro hidalguense eliminó a los vigentes bicampeones y ahora tendrán una oportunidad de instalarse en la serie por el título. Sin embargo, un detalle extra cancha destacó este fin de semana en ‘El Huracán’ luego de una discusión en redes sociales y que se está convirtiendo en nuevo símbolo de orgullo del cuadro de los ‘Tuzos’.

¿Cuál es la historia detrás de la Papelería Chelo?

Las redes sociales se han convertido en parte del ritual de millones de aficionados que comparten la experiencia colectiva de la liguilla a través de estas plataformas. La semana pasada, algunos hicieron motivo de burla, que el equipo ahora dirigido por Esteban Solari, tuviera a un pequeño establecimiento local como punto de venta oficial de sus boletos.

El negocio es la Papelería “Chelo”, un establecimiento como el se encuentra en cualquier colonia popular surtida con material escolar y de oficina. Algunos fans hicieron burla de la “poca seridad” que implicaba que un club de primera división vendiera entradas en un local de estas características.

¿Dónde está la Papelería “Chelo”?

De acuerdo con Google Maps, el local se encuentra en la calle Dr. Gonzalo Castañeda #305 de la Colonia Doctores en el municipio de Pachuca de Soto. El local es una empresa familiar que, actualmente es atendida por Jorge Morales Chávez con más de 25 años ocupando este puesto y con un sentido de pertenencia y afiliación al equipo de la ciudad, de acuerdo con la página de redes sociales que abrieron recientemente debido a la viralidad que alcanzaron en redes sociales.

Papelería Chelo: nuevo símbolo de Pachuca en este Clausura 2026

Este pasado domingo, el club hizo algo inesperado y adoptó al puesto al local como parte de su identidad para esta liguilla. Previo al inicio del partido ante Toluca, la afición mostró un ‘tifo’ con la imagen de su mascota oficial en frente de la Papelería “Chelo” y con los trofeos del club, mientras el mensaje era “Nuestro origen no se olvida. Pachuca es de su gente”.

El mensaje no sólo responde directamente a las burlas y comentarios, principalmente de la afición de “Los Diablos”, por que este negocio sea un distribuido oficial de venta de boletos. Es una declaración en contra de la tendencia global de hacer cada vez más inaccesible el futbol para millones de fans que siguen día con día a su equipos y cuyos precios elevados en entradas, transmisión y mercancía oficial les son cada vez menos asequibles.

Papelería Chelo La afición presumió con orgullo el local del que aficionados de Toluca quisieron burlarse y defendieron la cercanía con su gente.

No se trata solo de la Papelería Chelo, sino de reivindicar el espíritu popular y de comunidad que tiene el futbol, especialmente en el equipo más antiguo de la historia de México, literalmente nacido en las minas de plata y oro con trabajadores que adaptaron el que, a la postre, se convertiría en el más popular del mundo.

Ahora, con esta nueva narrativa en mente, Pachuca estarán enfrentando a Pumas en las semifinales el próximo jueves 14 de mayo en el Estadio Hidalgo y el domingo 17 de mayo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario y convirtiéndose en “la insignia” oficial de los Tuzos en la disputa por el título de esta campaña.