Colombia humilla a México en partido amistoso previo al Mundial 2026

Amistoso México-Colombia. Los mexicanos no pudieron detener el ataque de los colombianos en el amistoso celebrado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. (Agencia EFE)

La Selección Mexicana sufrió una de sus peores exhibiciones al caer 4-0 ante Colombia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

El equipo que dirige Javier Aguirre fue superado por los sudamericanos, que mostraron contundencia, orden y un nivel muy superior en todas las líneas.

Colombia aprovechó cada error del Tricolor para construir una goleada sin oposición.

Luis Ángel Malagón mal y de malas

La goleada la inició Jhon Lucumí al minuto 16 con un remate tras una mala salida del portero Luis Ángel Malagón, quien volvió a fallar en el segundo tanto, obra de Luis Díaz al 56’, después Jefferson Lerma aumentó la ventaja al 64’ y Johan Carbonero cerró la cuenta al 87’.

El desempeño del guardameta mexicano fue uno de los puntos más criticados, al igual que el del lateral Jorge Sánchez, superado constantemente por los atacantes cafetaleros. El jugador del Cruz Azul fue titular, pero volvió a quedar a deber, dejando expuesta una de las zonas más frágiles del equipo nacional.

En la ofensiva, México fue prácticamente inexistente. El tridente conformado por Diego Lainez, Alexis Vega y Santiago Giménez generó escasas oportunidades, mientras que el medio campo, con Marcel Ruiz y Orbelín Pineda, careció de conexión y ritmo ante una Colombia sólida y dinámica.

Nada le funcionó a México

Aguirre intentó ajustar con varios cambios, pero el funcionamiento colectivo no mejoró. El estratega se mostró inconforme con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath, quien dejó de marcar un penal a favor de México y permitió reclamos excesivos por parte de los colombianos.

La derrota representa una fuerte sacudida al Tricolor a ocho meses del inicio del Mundial. México mostró desorden, desconcentración y falta de contundencia, mientras que Colombia, ya clasificada al torneo, impuso su ritmo y jerarquía sin esfuerzo.

El Tricolor volverá este domingo a los entrenamientos en la Academia AGA, en Guadalajara, antes de enfrentar el martes a Ecuador en el Estadio Akron, en el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA.