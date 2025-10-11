Marco Penge apunta a la victoria en el Abierto de Madrid

Abierto de España de golf. El golfista inglés Marco Penge saca cuatro golpes de ventaja a su más cercano perseguidor de cara a la última ronda en el Abierto de España. (SERGIO PÉREZ/EFE)

Mientras el inglés Marco Penge vuela hacia la victoria en el Abierto de España, torneo del DP World Tour, el español Jon Rahm sepultó sus aspiraciones de luchar por el título cuando restan 18 hoyos por disputarse.

Penge de 27 años, y tercero en el ranking del DP World Tour, firmó una tarjeta de 64 golpes (-7), la mejor del día, para un total de -16, que incluyó 8 birdies en los últimos 12 hoyos y un solo bogey en la tercera ronda en el Club de Campo Villa de Madrid.

Sus -16 golpes de ventaja lo distancian a cuatro de diferencia del suizo Joel Girrbach (-12) y con cinco con respecto al estadounidense Patrick Reed (-11), que está rindiendo a gran nivel en la capital, y de Daniel Brown.

Marco Penge ha gado 2 títulos del DP World Tour en su carrera, en China y Dinamarca, ambos este año, Penge, con algunos golpes de gran calidad, dejó el torneo casi sentenciado a falta de la clausura de este domingo.

¿Qué le pasó a Jon Rahm?

Jon Rahm enterró sus opciones de aspirar a su cuarto título en Madrid. La jornada se antojaba vibrante después de que español acabara el viernes a 5 golpes de Penge, una brecha salvable a juicio del vasco.

Rahm, exnúmero uno del mundo alimentó las expectativas al enlazar un eagle en el cuarto y tres birdies seguidos del sexto al octavo, lo que le encumbró a la zona alta con un -7.

Pero en su mejor momento y con el público entregado al grito de “¡Vamos, Jon!”, llegó el desplome, con un bogey en el quinto tras una bola provisional, y su primer doble bogey del torneo en el 11, que le llevó a dar un puntapié a su bolsa de palos como muestra de su enfado.

Rahm completó con 71 golpes (par de campo) para un acumulado de -4 golpes que lo limitan a pugnar solo por el top diez.

Sergio García, campeón del Masters 2017, también se quedó fuera de toda posibilidad con suma de -3 impactos.

El inglés John Parry se ganó un coche al ser el primero en conseguir un hoyo en uno en el 17, un par 3 de 176 metros.