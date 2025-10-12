Broncos sufren en Londres, pero vencen a Jets; así sigue la Semana 6 de la NFL

RELINCHAN. En ofensiva, Nate Adkins anotó por recepción y Wil Lutz sumó dos goles de campo, incluyendo el decisivo en el último cuarto.

BRONCOS SOBREVIVEN EN LONDRES ANTE UNOS JETS SIN RUMBO

En el primer partido del domingo, celebrado en el Tottenham Hotspur Stadium, los Denver Broncos lograron una apretada victoria por 13-11 sobre los New York Jets, el único equipo sin triunfos en la temporada. Con este resultado, Denver se coloca con récord de 4-2, liderando el Oeste de la Conferencia Americana (AFC), mientras que los Jets caen a 0-6.

La defensiva de los Broncos, encabezada por Jonathon Cooper y Justin Strnad, fue determinante al capturar nueve veces al mariscal Justin Fields. En ofensiva, Nate Adkins anotó por recepción y Wil Lutz sumó dos goles de campo, incluyendo el decisivo en el último cuarto.

JETS PELEAN, PERO NO LOGRAN CONCRETAR

A pesar de mantenerse cerca en el marcador gracias a tres goles de campo de Nick Folk y un safety provocado por un castigo de Denver, los Jets no lograron capitalizar sus oportunidades. El espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo del rapero británico Giggs, con temas como Talkin’ the Hardest y No Long Talk.

PARTIDOS RESTANTES DE LA SEMANA 6 (HORARIOS CDMX)

Domingo 12 de octubre

11:00 h

Baltimore Ravens vs Los Angeles Rams

New Orleans Saints vs New England Patriots

Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns

Indianapolis Colts vs Arizona Cardinals

Miami Dolphins vs Los Angeles Chargers

Carolina Panthers vs Dallas Cowboys

Jacksonville Jaguars vs Seattle Seahawks

14:05 h

Las Vegas Raiders vs Tennessee Titans

14:25 h

Green Bay Packers vs Cincinnati Bengals

Tampa Bay Buccaneers vs San Francisco 49ers

18:20 h

Kansas City Chiefs vs Detroit Lions

Lunes 13 de octubre

17:15 h

Atlanta Falcons vs Buffalo Bills

18:15 h