Broncos sufren en Londres, pero vencen a Jets; así sigue la Semana 6 de la NFL

BRONCOS SOBREVIVEN EN LONDRES ANTE UNOS JETS SIN RUMBO
En el primer partido del domingo, celebrado en el Tottenham Hotspur Stadium, los Denver Broncos lograron una apretada victoria por 13-11 sobre los New York Jets, el único equipo sin triunfos en la temporada. Con este resultado, Denver se coloca con récord de 4-2, liderando el Oeste de la Conferencia Americana (AFC), mientras que los Jets caen a 0-6.
La defensiva de los Broncos, encabezada por Jonathon Cooper y Justin Strnad, fue determinante al capturar nueve veces al mariscal Justin Fields. En ofensiva, Nate Adkins anotó por recepción y Wil Lutz sumó dos goles de campo, incluyendo el decisivo en el último cuarto.
JETS PELEAN, PERO NO LOGRAN CONCRETAR
A pesar de mantenerse cerca en el marcador gracias a tres goles de campo de Nick Folk y un safety provocado por un castigo de Denver, los Jets no lograron capitalizar sus oportunidades. El espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo del rapero británico Giggs, con temas como Talkin’ the Hardest y No Long Talk.
PARTIDOS RESTANTES DE LA SEMANA 6 (HORARIOS CDMX)
Domingo 12 de octubre
11:00 h
- Baltimore Ravens vs Los Angeles Rams
- New Orleans Saints vs New England Patriots
- Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns
- Indianapolis Colts vs Arizona Cardinals
- Miami Dolphins vs Los Angeles Chargers
- Carolina Panthers vs Dallas Cowboys
- Jacksonville Jaguars vs Seattle Seahawks
14:05 h
- Las Vegas Raiders vs Tennessee Titans
- 14:25 h
- Green Bay Packers vs Cincinnati Bengals
- Tampa Bay Buccaneers vs San Francisco 49ers
18:20 h
- Kansas City Chiefs vs Detroit Lions
Lunes 13 de octubre
17:15 h
- Atlanta Falcons vs Buffalo Bills
18:15 h
- Washington Commanders vs Chicago Bears