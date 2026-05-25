Lista de convocados de Colombia para el Mundial 2026: ¿Está James Rodríguez? (Selección Nacional de Colombia)

La selección de Colombia ya dio a conocer la lista definitiva de 26 jugadores que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La convocatoria presentada por Néstor Lorenzo confirmó la presencia de varios referentes históricos de la Tricolor, además de futbolistas que vivirán su primera experiencia mundialista.





¿Está James Rodríguez en la convocatoria de Colombia para el Mundial 2026?

James Rodríguez forma parte de la lista definitiva de 26 futbolistas convocados por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial 2026.

El mediocampista de 34 años llegará a su tercera participación mundialista tras haber sido una de las grandes figuras de Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018. El entrenador colombiano destacó que el jugador se encuentra en buenas condiciones físicas y ha trabajado intensamente durante las últimas semanas.

Los referentes que repetirán experiencia mundialista

La experiencia será uno de los principales respaldos de Colombia en la Copa del Mundo. Nueve futbolistas repetirán participación en un Mundial.

La lista está integrada por James Rodríguez, David Ospina, Juan Fernando Quintero, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica, Santiago Arias, Camilo Vargas y Jéfferson Lerma.

Varios de ellos formaron parte del equipo que alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014, mientras que otros sumaron experiencia en Rusia 2018.





Convocados de Colombia para el Mundial 2026

La convocatoria de Colombia para el Mundial 2026 está integrada por tres porteros: Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero. En la zona defensiva aparecen Daniel Muñoz, Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Johan Mojica y Deiver Machado.

Para el mediocampo, Néstor Lorenzo apostó por Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Jorge Carrascal y Jaminton Campaz. Mientras que en el ataque fueron convocados Luis Díaz, Luis Suárez, Jhon Córdoba, Juan Camilo Hernández y Carlos Andrés Gómez.





Calendario de Colombia en la fase de grupos

La selección Colombia quedó ubicada en el Grupo K del Mundial 2026.

Su debut será el 17 de junio frente a Uzbekistán en Ciudad de México. Posteriormente enfrentará a la República Democrática del Congo el 23 de junio en Guadalajara y cerrará la primera fase el 27 de junio ante Portugal en Miami.

Antes del inicio de la Copa del Mundo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo disputará partidos amistosos ante Costa Rica y Jordania como parte de su preparación para el torneo.