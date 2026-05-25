PSG vs Arsenal: ¿Cuándo es la final de la Champions League 2026?

PSG vs Arsenal: ¿Cuándo es la finalde la Champions League 2026? Especial

La final de la Champions League 2026 ya está definida. Arsenal y Paris Saint-Germain disputarán el partido que coronará al nuevo campeón de Europa tras superar unas emocionantes semifinales que dejaron goles, polémica y regresos históricos.

El conjunto inglés volverá a una final continental después de 20 años de ausencia, mientras que el PSG buscará defender el título obtenido la temporada pasada. Ambos equipos protagonizarán una final inédita que promete convertirse en uno de los encuentros más esperados del calendario futbolístico.

¿Cuándo es la final de la Champions League 2026?

La final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal se disputará el sábado 30 de mayo en Budapest.

El encuentro está programado para las 10:00 horas del centro de México. En Colombia, Perú y Ecuador comenzará a las 11:00 horas, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay se jugará a las 13:00 horas.

Así llegaron Arsenal y PSG a la final

Los dirigidos por Mikel Arteta aseguraron su presencia en Budapest tras eliminar al Atlético de Madrid con marcador global de 2-1.

Después de empatar por la mínima en el partido de ida, los Gunners consiguieron una victoria por 1-0 en el Emirates Stadium para sellar su boleto al partido por el título.

Por su parte, el Paris Saint-Germain avanzó tras imponerse al Bayern Múnich en una serie que terminó con marcador global de 6-5.

El equipo de Luis Enrique ganó 2-1 en el encuentro de vuelta y logró mantenerse en la pelea por defender la corona europea obtenida la temporada anterior.

¿Cuántas finales de Champions League han jugado Arsenal y PSG?

Esta será apenas la segunda final de Champions League para el Arsenal. La primera ocurrió en la temporada 2005-06, cuando cayó frente al Barcelona. Ahora buscará conquistar por primera vez la llamada Orejona.

En el caso del PSG, disputará la tercera final de su historia. El club parisino perdió la edición de 2020 frente al Bayern Múnich y posteriormente consiguió su primer título al derrotar 5-0 al Inter en la temporada anterior.