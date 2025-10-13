Resultados Progol 2302: ganadores de la quiniela de fin de semana

Resultados Progol 22302 Quinela ganadora fin de semana

El fin de semana futbolero volvió a poner a prueba el instinto y la estrategia de los aficionados con el concurso Progol 2302, una edición marcada por resultados inesperados y por una bolsa acumulada en la quinela de fin de semana muy llamativa para los participantes, quienes ya están pendientes de los resultados.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Progol 2302?

La Lotería Nacional confirmó que la bolsa total ascendió a 8.5 millones de pesos, una cifra superior a la garantizada de 5 millones. Este incremento fue posible porque las ediciones anteriores no registraron un ganador absoluto, lo que permitió que el monto creciera.

Resultados de la Quiniela Progol 2302

México 0 - 4 Colombia → V

Mazatlán Fem 0 - 2 Querétaro Fem → V

Tlaxcala 1 - 1 Tampico Madero → E

Zacatecas 2 - 0 Leones Negros → L

Atlético Morelia 0 - 0 Tapatío → E

Rumanía 1 - 0 Austria → L

Gales 2 - 4 Bélgica → V

Gimnasia La Plata 1 - 2 Talleres → V

Belgrano 1 - 1 Estudiantes → E

Instituto 2 - 0 Tucumán → L

Orlando City 1 - 2 Vancouver Whitecaps → V

Austin FC 1 - 0 Los Angeles FC → L

Sporting Gijón 2 - 1 Racing Santander → L

Málaga 3 - 0 Deportivo → L

Combinación ganadora: V, V, E, L, E, L, V, V, E, L, V, L, L, L

Resultados Progol Revancha

En la modalidad Revancha, que ofrece siete partidos adicionales y una nueva oportunidad de ganar, la jornada también tuvo marcadores que cambiaron el rumbo de varias quinelas:

Pumas Fem 3 - 4 Atlas Fem → V

At. San Luis Fem 1 - 1 Toluca Fem → E

Bulgaria 1 - 6 Turquía → V

Dinamarca 3 - 1 Grecia → L

Eslovenia 0 - 0 Suiza → E

Barracas Central vs Boca Juniors → E (no jugado)

Vélez 1 - 2 Rosario Central → V

¿Dónde consultar los resultados del Progol 2302?

Los participantes pueden verificar sus aciertos a través de la página oficial de la Lotería Nacional, sus redes sociales o mediante los agentes autorizados. Quienes compraron su boleto en línea, en plataformas como AlegríaLotería.com, recibirán la confirmación directamente en su correo electrónico.

Cómo se juega la quiniela Progol

El sistema de Progol se basa en pronosticar los resultados de 14 partidos de fútbol entre selecciones y clubes nacionales e internacionales, marcando en cada casilla la victoria local (L), empate (E) o triunfo visitante (V). Quien logre acertar las 14 combinaciones obtiene el premio mayor, aunque también hay recompensas para quienes consigan un número alto de aciertos.

La modalidad Progol Revancha añade siete enfrentamientos extra y brinda una segunda oportunidad de ganar, disponible únicamente para quienes participaron en la quiniela principal.

¿Cuánto cuesta participar en Progol?

Progol: $15 pesos

Progol Revancha: $5 pesos

Progol + Revancha: $20 pesos

Los premios pueden cobrarse en las oficinas de la Lotería Nacional, agencias autorizadas o bancos participantes. El plazo máximo para reclamar los premios es de 60 días naturales a partir de la fecha del sorteo.