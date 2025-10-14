Gaby López, entre los cinco nominados de la FMG para el PND 2025

Coach de lujo. Gaby López ha tenido un gran aprendizaje con Horacio Morales. (FMG)

La Federación Mexicana de Golf nominó a cinco candidatos para merecer el Premio Nacional de Deportes 2025, encabezados por los jugadores profesionales Gaby López y Emilio González.

Este martes la FMG emitió un comunicado para dar a conocer que presentará ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) las propuestas de sus nominados al Premio Nacional del Deporte 2025.

En el rango de los profesionales figuran Gaby López y Emilio González.

Gaby es actualmente la mejor mexicana en el Ranking Mundial de Golf Femenil, situada esta semana en el sitio 58. La golfista capitalina ha sido tres veces golfista olímpica y cuenta con tres triunfos en el LPGA Tour.

Ascendió al PGA Tour. Emilio González fue el mejor jugador profesional de México en 2025. (FMG)

Emilio González, quien en 2026 jugará en el PGA Tour es el 144 del Ranking Mundial de Golf (OWGR) y en la recién finalizada temporada del Korn Ferry Tour obtuvo una victoria y nueve Top-10, consolidándose como el mejor mexicano profesional del 2025.

En el rango amateur la FMG propone como candidata a Clarisa Temelo, jugadora de la Universidad de Arkansas, y actual campeona del Women’s Amateur Latin America (WALA) y ganadora de la Medalla Juan Antonio Estrada en 2025.

Talentosa mexicana. Clarisa Temelo es la vigente campeona del torneo Women’s Amateur Latin America. (FMG)

En el rango de entrenadores la FMG hace la propuesta de Horacio Morales, uno de los entrenadores más reconocidos del golf mexicano por su labor en el desarrollo del golf juvenil femenil y profesional al lado de Gaby López.

En deporte paralímpico la propuesta fue de Ricardo Silva de Luna, quien este año triunfó en el IBGA World Championship que se disputó en Canadá y obtuvo dos podios en el Daikin Open de Madrid.

Golf adaptado. Ricardo Silva de Luna triunfó en el IBGA World Championship. (FMG)

Por último, en el área de fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes la FMG propone a Xuntas, Asociación que trabaja por el crecimiento del golf femenil mexicano desde la base a través de programas de apoyo deportivo y profesional.