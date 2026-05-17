Jannik Sinner conquista Roma y entra en la historia del tenis

INTRATABLE. El italiano Jannik Sinner escribe su propia leyenda. (RICCARDO ANTIMIANI/EFE)

Jannik Sinner firmó una actuación histórica en casa tras consagrarse campeón del Masters 1000 de Roma, al imponerse con autoridad al noruego Casper Ruud por 6-4 y 6-4, en una final que quedará marcada en los libros del tenis mundial.

Con este triunfo, el italiano completa la colección de los nueve torneos Masters 1000, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en lograrlo, un hito reservado para auténticas leyendas del deporte.

Un dominio histórico en la gira sobre arcilla

El éxito en el Foro Itálico no solo significó un título más para Sinner, sino la consolidación de una temporada de ensueño sobre arcilla. El italiano se unió a Rafael Nadal como el único jugador capaz de ganar en un mismo año Montecarlo, Madrid y Roma, los tres torneos más importantes sobre esta superficie dentro del circuito.

Además, Sinner estableció una racha de seis títulos Masters 1000 consecutivos, reafirmando su dominio en el circuito y enviando un mensaje contundente de cara a Roland Garros, donde llegará como uno de los máximos favoritos al título.

Remontada, inteligencia y carácter

El encuentro no comenzó de la mejor manera para el italiano. Casper Ruud, especialista en tierra batida, salió decidido y logró quebrar el servicio de Sinner en los primeros compases, mostrando un tenis sólido y agresivo.

El noruego planteó un partido inteligente, alternando golpes profundos con dejadas, obligando a Sinner a recorrer toda la pista, especialmente considerando que el italiano llegaba con algunas molestias físicas acumuladas en rondas previas.

Sin embargo, la reacción del local no tardó en llegar. Sinner ajustó su estrategia, comenzó a leer los movimientos de su rival y terminó por darle la vuelta al primer set, que cerró en 49 minutos, desatando la euforia del público italiano.

Superioridad total para sellar la corona

Para la segunda manga, el dominio del italiano fue evidente. Sinner encontró su mejor versión, presionó constantemente a Ruud y lo obligó a asumir un papel más defensivo.

A diferencia de partidos anteriores, el número uno local mostró frescura y contundencia, cerrando el partido en una hora y 45 minutos, sin conceder oportunidades a un rival que luchó con dignidad hasta el final.

El escandinavo, pese a firmar una semana destacada y vencer a rivales de alto nivel, no pudo conquistar su segundo Masters 1000 y sumó su tercera final perdida en esta categoría, manteniéndose con el título logrado en Madrid el año anterior.

Roma celebra a su nuevo ídolo

El ambiente en el Foro Itálico fue simplemente espectacular. Con gradas teñidas de naranja —en honor al característico look de Sinner—, banderas italianas y un público completamente entregado, la jornada se convirtió en una auténtica fiesta nacional.

La victoria tuvo un significado especial: Italia llevaba 50 años sin ver a uno de sus tenistas conquistar Roma, desde el título de Adriano Panatta en 1976. La presencia del presidente Sergio Mattarella subrayó la magnitud del momento.

Un palmarés que apunta a la grandeza

Apodado desde niño como ‘El Zorro’, Sinner consiguió en su país el único Masters 1000 que le faltaba, completando así su colección personal y acercándose al exclusivo círculo del “Career Golden Masters”, un logro que hasta ahora solo ostenta Novak Djokovic.

A sus 24 años, el italiano sigue rompiendo barreras y consolidándose como una de las grandes figuras del tenis contemporáneo. Su dominio sobre Ruud, a quien ha derrotado en cinco ocasiones sin ceder un solo set, refleja su jerarquía en el circuito.

Con Roma en sus vitrinas, Sinner llega fortalecido a Roland Garros, con la confianza al máximo y la etiqueta de principal candidato, en un escenario donde buscará conquistar el único Grand Slam que aún falta en su palmarés.