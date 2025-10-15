Atlas vs América femenil: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Atlas vs América Femenil Las rojinegras reciben a Las Águilas en el Estadio Jalisco (Crónica Digital)

Atlas y América Femenil protagonizan este miércoles 15 de octubre uno de los partidos más interesantes de la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. A continuación, te contamos todos los detalles del partido: horario, posibles alineaciones y dónde lo puedes ver en vivo.

El estadio Jalisco será el escenario del inicio de la penúltima fecha de la presente temporada del futbol femenil, en donde las Águilas están obligadas a ganar si quieren seguir aspirando a ser líderes generales, esperando que en los últimos dos partidos del torneo tanto Tigres y Pachuca sufran alguna derrota para que tengan la puerta abierta para escalara a la cima.

El conjunto azulcrema llega tercero con 32 puntos, a cuatro del liderato que ostenta Pachuca y a tres de Tigres, actuales sublíderes. Aunque su clasificación está garantizada, las dirigidas por Ángel Villacampa quieren más. El objetivo es escalar posiciones para asegurar una mejor siembra en la fase final y llegar con ritmo competitivo a los cuartos de final.

Atlas, en cambio, enfrenta el partido como una oportunidad para extender su esperanza. El equipo tapatío ocupa la duodécima posición con los mismos puntos que Pumas y Atlético de San Luis, y apenas dos menos que Cruz Azul y León, los últimos en zona de clasificación. Ganar ante el América sería mucho más que una sorpresa: significaría mantener con vida el sueño de la Liguilla.

Previa y pronóstico Atlas vs. América Femenil | Jornada 16 de la Liga MX Femenil

El ánimo rojinegro llega reforzado tras su triunfo 3-4 sobre Pumas en Ciudad Universitaria, un resultado que renovó la confianza en el grupo. Del otro lado, América viene de una derrota dolorosa en casa ante Tigres Femenil, que se impuso 1-2 con un doblete de Diana Ordóñez, el segundo en tiempo de compensación.

El historial reciente entre ambas no favorece a Atlas. En los últimos cinco enfrentamientos, el América se llevó la victoria en todos. Para encontrar la última alegría tapatía hay que remontarse al Apertura 2021, cuando las rojinegras vencieron 3-2. Desde entonces, la brecha entre ambos clubes se amplió, aunque en la recta final del torneo todo puede pasar.

El pronóstico para este partido es de una victoria para las dirigidas por Ángel Villacampa.

¿A qué hora juegan Atlas vs. América Femenil hoy?

El partido entre Atlas y América Femenil, correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2025, comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Jalisco.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Atlas vs. América Femenil?

El juego de hoy se podrá seguir en vivo a través de la plataforma TUBI, que transmitirá el partido desde Guadalajara.

Alineaciones probables Atlas vs. América Femenil

Atlas Femenil: Camila Vázquez; Dirce Delgado, María Sainz, Daniela Meza; Victoria Acevedo, Alexa Huerta, Maritza Maldonado, Renata Huerta, Kayla Fernández; Sanjuana Muñoz, Brenda Cerén.

América Femenil: Sandra Paños; Karina Rodríguez, Kimberly Rodríguez, Jordan Brewster, Annie Karinch; Jana Gutiérrez, Alexa Soto, Montserrat Saldívar; Nancy Antonio, Kiana Palacios, Bruna Vilamala.