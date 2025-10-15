¿Cuánto es la recompensa por encontrar a Halo? Esto ofrece Aaron Ramsey a quien regrese a su beagle

Halo El futbolista ha expresado la urgencia por encontrar a su mascota, quien necesita cuidados médicos especializados.

Pasan los días y Halo, la perrita, de Aaron Ramsey todavía no ha sido localizada. El jugador de los Pumas y su pareja han solicitado ayuda en redes sociales durante estos días para poder localizar a su “lomito” y ahora, incluso están ofreciendo una recompensa de 10 mil dólares a quien la encuentre y la entregue.

Aaron Ramsey y su esposa continúan la búsqueda de Halo

Desde el pasado 9 de octubre, el futbolista de los Pumas, Aaron Ramsey ha solicitado la ayuda para encontrar a Halo, una perrita de raza beagle de 10 años de edad y que requiere de atención médica. Desde entonces, han estado utilizando sus redes sociales para solicitar cualquier información que les ayude a recuperarla.

Recompensa por Halo En redes sociales, la esposa de Aaron Ramsey está ofreciendo 10 mil dólares a quien encuentre y regrese a Halo.

Ahora, Collen Ramsey, esposa del jugador galés, publicó en su cuenta de Instagram una recompensa de 10 mil dólares estadounidenses a quien la entregue. Esto equivale aproximadamente a 184 mil 700 pesos mexicanos.

¿Dónde puedo llamar si tengo información sobre la mascota de Aaron Ramsey?

El mediocampista de Universidad Nacional también ha compartido en sus redes sociales la información de contacto en caso de localizar a Halo a través de los siguientes números:

55-21-07-21-06

55-34-54-78-04

56-36-95-31-16

.