Dónde ver la Champions femenina 2025: canales y horarios en México

Conoce los detalles sobre la Champions League femenina 2025 Especial

La UEFA Women’s Champions League 2025/26 ya inició actividades y seguramente muchos se preguntan dónde y a qué hora son los partidos en vivo. Por ello, aquí te explicamos los canales, plataformas y horarios clave para que no ter pierdas el minuto a minuto de cada partido.

¿Dónde ver la Champions femenina en vivo?

Para esta temporada, TVC Deportes (TVC, TVC Deportes 2, Megasports) fue confirmado como una de las empresas con los derechos oficiales de transmisión en México. Asimismo, la cobertura oficial de la fase de liga del torneo informa que en México la emisión será por PCTV, TVC Deportes, TVC Deportes 2 y Megasports.

Adicionalmente, DAZN es la plataforma de streaming que transmite la Champions femenina para México, según ESPN en su calendario de transmisiones.

Calendario de la Champions Femenina 2025

El nuevo formato de la competición eliminó la fase de grupos tradicional, dando paso a una fase de liga con 18 equipos, donde cada club enfrentará a seis rivales (tres partidos como local y tres de visita).

La fase de liga se extenderá desde el 7 de octubre hasta el 17 de diciembre de 2025.

Con estas opciones, los fanáticos del fútbol femenino en México pueden disfrutar de la Champions League femenina 2025 con comodidad y cobertura oficial.

Partidos y resultados de la jornada 3

Jornada 3

Martes 11 de noviembre de 2025

Roma - Vålerenga (18:45)

OL Lyonnes - Wolfsburg

Real Madrid - Paris FC

St. Pölten - Chelsea

Miércoles 12 de noviembre de 2025

Barcelona - OH Leuven (18:45)

Bayern München - Arsenal (18:45)

Atlético de Madrid - Juventus

Man Utd - Paris SG

Benfica - Twente