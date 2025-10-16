Osmar Olvera es nominado a Atleta del Año por World Aquatics

Clavadista exitoso. Osmar Olvera hizo historia al convertirse en campeón mundial en trampolín de 3m en Singapur. (Foto especial)

El clavadista mexicano Osmar Olvera es uno de los cinco nominados a Atleta del Año por World Aquatics, así lo dio a conocer dicha organización este jueves a través de un comunicado.

Olvera está nominado junto al australiano Cassiel Rousseau, el ucraniano Oleksii Sereda y los chinos Yun Cao y Zongyuan Wang de China.

En el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur 2025, Olvera se colgó presea de oro en trampolín de 3 metros, he hizo historia al poner fin a la hegemonía china, además obtuvo medallas de plata en trampolín de 1m, trampolín 3m sincronizados junto a Juan Celaya y en equipo mixto, para un total de cuatro.

También en esta temporada obtuvo medallas en las Copas Mundiales de Clavados en la cita de Guadalajara ganó oro en trampolín de 3m; en Windsor sumó dos platas en trampolín 3m sincronizados y en 3m sincronizado mixto, por último, en Beijing en 3m sincronizado mixto.

A sus 21 años Osmar Olvera ya es un referente del deporte nacional gracias a sus logros mundialistas que lo convierte en el máximo medallista mexicano en la historia de los clavados.

En 2024, Olvera conquistó dos medallas en los Juegos Olímpicos de París: bronce en trampolín 3m y plata en trampolín 3m sincronizados.

¿Quiénes son los contendientes de Osmar Olvera?

-Cassiel Rousseau (AUS: oro mundial en plataforma 10m

-Yuan Cao (CHN): oro mundial en 3m sincronizado y plata en 3m individual

-Zongyuan Wang (CHN): oro mundial en 3m sincronizado y bronce en 3m individual

-Oleksii Sereda (UCR): plata mundial en plataforma 10m.