Resumen Pachuca vs Pumas: Los Tuzos toman ventaja en la semifinal de ida del Clausura 2026 de la Liga MX

Oussama Idrissi festeja su gol Pachuca ganó la semifinal de ida (EFE)

Pachuca tomó ventaja en la semifinal del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El marcador del partido de ida en el estadio Hidalgo quedó 1-0, resultado que obliga al Club Universidad Nacional a derrotar a Los Tuzos en el partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

Efraín Juárez decidió plantear un esquema defensivo, dejando en la banca a Juninho Vieira y Uriel Antuna, quienes observaron cómo saltaron a la cancha Pablo Benevendo y Tony Leone para reforzar la zona baja comandada por Kaylor Navas.

Resumen y goles Pachuca vs Pumas

Esteban Solari mandó su cuadro de lujo en busca de abrir el marcador desde los primeros minutos; el mensaje lo entendieron bien sus 11 jugadores.

Robert Kenedy, Oussama Idrissi y Enner Valencia formaron un tridente ofensivo que comenzó a tocar la puerta universitaria, blindada por el arquero tico, que en el primer cuarto de juego salvó al equipo auriazul en por lo menos dos ocasiones.

Pumas replegado y jugando al contragolpe, tuvo su mejor oportunidad a balón parado. Algunos destellos de Carrasquilla inquietaron a la defensa tuza, sin generar mayor peligro en la portería defendida por Carlos Moreno.

Así fue el gol de Pachuca vs Pumas

Al 36’, Oussama Idrissi tomó el esférico muy cerca del tiro de esquina para dirigirse afuera del área y soltar un disparo violento que fue desviado en el camino para incrustarse en las redes, dejando sin posibilidad a Keylor Navas de frenar el grito de gol en el Estadio Hidalgo.

Gol de Oussama Idrissi (EFE)

Pumas, sin reacción en el segundo tiempo ante Los Tuzos

Club Universidad Nacional mantuvo su postura de jugar al contragolpe en los segundos 45 minutos de la semifinal de ida de la primera división del futbol mexicano.

Efraín Juarez mandó a la cancha a Uriel Antuna para sustituir a Rodrigo López con la intención de reforzar el ataque encabezado por Robert Morales, que mantuvo un perfil bajo sin tener ocasiones de gol.

La modificación no tuvo resultado. Jordan Carrillo y Carrasquilla estuvieron replegados, sin la intención de cruzar el medio campo para generar jugadas de peligro de gol. Pachuca aprovechó esta situación para circular el balón muy cerca del área de los universitarios, pero sin ideas claras para marcar el segundo.

Al cierre del partido Pumas estuvo cerca de empatar el partido. Rubén Duarte recibió el balón afuera del área y soltó un disparó potente que fue atajado correctamente por Carlos Moreno, apagando el festejo de los seguidores de líder general del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los Tuzos terminaron con 10 hombres tras la expulsión de Eduardo Bauermann al 89′. La ventaja mínima se mantuvo y el finalista se definirá el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario.