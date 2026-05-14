Pachuca vs Pumas: horario, análisis, pronóstico y qué necesita la UNAM para pasar a la final del Clausura 2026

Pachuca vs Pumas HOY: horario, canal y todo lo que debes saber de la semifinal del Clausura 2026

La fiesta grande del futbol mexicano sigue, y ahora llega uno de los partidos más esperados del torneo: Pachuca vs Pumas, la semifinal de ida del Clausura 2026.

Los Tuzos llegan embalados, con una defensa fuerte y un ataque que acelera poderoso. Del otro lado están unos Pumas que sobrevivieron a una eliminatoria cardíaca frente al América y ahora quieren seguir contundentes rumbo a la final.

El ambiente pinta interesante. En Hidalgo se espera un estadio lleno, presión desde el primer minuto y una batalla táctica donde cualquier error puede costar media eliminatoria.

¿A qué hora juega Pachuca vs Pumas HOY?

El encuentro de ida entre Pachuca y Pumas se jugará este jueves 14 de mayo de 2026.

Hora: 7:00 pm (tiempo del centro de México)

7:00 pm (tiempo del centro de México) Estadio: Hidalgo

Hidalgo Instancia: Semifinal de ida del Clausura 2026

¿Dónde ver EN VIVO Pachuca vs Pumas?

Los aficionados podrán seguir el partido mediante distintas plataformas de transmisión.

TV: FOX+

FOX+ Streaming: FOX One

La vuelta se jugará el domingo en Ciudad Universitaria, donde Pumas buscará cerrar la serie frente a su gente.

Así llegan Pachuca y Pumas a la semifinal

Pachuca quiere volver a hacer pesar su fortaleza en casa

Los Tuzos eliminaron a Toluca mostrando orden, pegada y una versión muy madura. El equipo hidalguense se ha convertido en una escuadra incómoda, especialmente jugando en casa.

Además, el conjunto de Pachuca suele crecer en Liguilla. Tiene juventud, velocidad y futbolistas capaces de romper líneas con muy pocos toques.

Pumas llega inspirado tras una serie de locura

El equipo universitario viene de protagonizar uno de los cruces más salvajes del torneo frente al América. Los felinos sobrevivieron a un global explosivo y ahora llegan con lo anímico a tope.

La escuadra auriazul terminó como líder del campeonato, algo que le da ventaja en caso de empate global, un detalle que podría pesar muchísimo en esta semifinal.

Pronóstico de la semifinal Pachuca vs Pumas

Los Pumas no solo quedaron en primer lugar de la tabla general, sino que además únicamente perdieron el encuentro frente a Toluca en este Clausura 2026.

Además, se ubican como el equipo que más goles ha anotado en todo el torneo.

En su último encuentro, que fue la jornada final de la Liga MX, los universitarios le ganaron 2 a 0 a los tuzos como visitantes en la Bella Airosa.