Scottie Scheffler, entre los siete punteros al iniciar el PGA Championship

PGA Championship. El estadounidense Scottie Scheffler fue uno de los siete jugadores que lograron dominar el Aronimink Golf Club de greens muy inclinados y calles rápidas. (Agencia EFE)

Como era de esperarse Scottie Scheffler se sumó a seis jugadores que firmaron ronda de 67 golpes (-3) para compartir la punta en el primer recorrido del PGA Championship en el Aronimink Golf Club que se puso difícil a todos los jugadores del segundo torneo grande del PGA Tour.

Scheffler que inicio su recorrido por la tarde aprovechó dos largos putts para birdie y un gran break en el hoyo 17 para sumarse al liderato con otros seis jugadores (el ex campeón PGA Martin Kaymer y actual jugador LIV Golf, fue la sorpresa) en una primera ronda difícil en los suburbios de Filadelfia.

Aldrich Potgieter (ZAF), Stephan Jaeger (ALE), Min Woo Lee (AU), Ryo Hisatsune (JAP) y Alex Smalley (EU) son los otros jugadores con ronda de 67, a ellos pudo sumarse Garrick Higgo (ZAF) que terminó con un 69, de ser penalizado por dos tiros por llegar 10 segundos tarde al tee de salida para el tiempo de inicio de su grupo.

A Rory McIlroy le fue muy mal

El Aronimink Golf Club con sus greens muy inclinados, calles rápidas y mucho viento que fue un gran desafío para los jugadores. Rory McIlroy la pasó de tragedia, luchó para salir de la densa y húmeda superficie áspera. Tuvo problemas en los greens y firmó un 74 (+4) a Bryson DeChambeau también la pasó mal con un 76 (+6).

“Definitivamente el mejor comienzo que he tenido este año, tal vez además de American Express”, dijo Scheffler. “Las puntuaciones definitivamente serán más bajas si golpeas la bola en la calle, pero aún así es muy, muy difícil hacer birdies”.

El alemán Martin Kaymer, campeón del PGA Championship en 2010 en Whistling Straits, fue la sorpresa del día. Kaymer se unió a LIV Golf en 2022 y aún no ha terminado entre los 10 primeros en los pocos eventos del DP World Tour que ha jugado desde entonces. Es el número 1.160 del ranking mundial.

Patrick Reed no cometió bogey

El estadounidense Patrick Reed y exjugador LIV fue el único que superó a Aronimink sin bogey, sus dos birdies le dieron un 68 y está en el gran grupo con Xander Schauffele y Shane Lowry, que jugaron los dos pares 5 en 3 bajo par.

Jordan Spieth, a quien solo le falta el Campeonato de la PGA para el Grand Slam de su carrera, está en el grupo de los que firmaron ronda de 69 que incluye a Brooks Koepka, Jon Rahm, Justin Thomas y al chileno Joaquín Niemann (el mejor latino), entre otros.