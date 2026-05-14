Ronda Rousey vs Gina Carano: cartelera y fecha de la gran pelea de artes marciales mixtas. (Ig: @mostvaluablepromotions)

Ronda Rousey volverá a competir en las artes marciales mixtas tras una década alejada de la jaula y lo hará en una pelea histórica ante Gina Carano, una de las pioneras más importantes del MMA femenino. El combate encabezará la primera cartelera de MMA organizada por Most Valuable Promotions, empresa impulsada por Jake Paul.

La expectativa alrededor del enfrentamiento ha crecido por el legado de ambas peleadoras. Rousey, ex campeona de UFC y medallista olímpica en judo, enfrentará a Carano, ex figura de Strikeforce y referente del deporte entre 2006 y 2009. El evento se celebrará en Los Ángeles y contará con varias figuras reconocidas de las MMA.

¿Cuándo y dónde será Ronda Rousey vs Gina Carano?

La pelea entre Ronda Rousey y Gina Carano se realizará el sábado 16 de mayo en el Intuit Dome de Los Ángeles, California. La cartelera principal comenzará a las 7:00 p.m. tiempo de la CDMX, mientras que las preliminares iniciarán desde las 4:00 p.m.

El combate principal será transmitido por Netflix, plataforma que tendrá su primer evento oficial de MMA después de haber participado en grandes funciones de boxeo.

Rousey llegará con récord profesional de 12 victorias y 2 derrotas, mientras que Carano tiene marca de 7-1. Ambas regresarán tras largos periodos alejadas de la competencia profesional.

La cartelera completa de Rousey vs Carano

Además del esperado choque entre las dos leyendas de las MMA femeninas, la función contará con otros nombres destacados del deporte.

La pelea coestelar será entre Nate Díaz y Mike Perry en peso welter. También aparecerá Francis Ngannou, excampeón de peso pesado de UFC, quien enfrentará a Philipe Lins.

La cartelera principal quedó conformada de la siguiente manera:

Ronda Rousey vs Gina Carano | Peso Pluma

Nate Díaz vs Mike Perry | Peso Welter

Francis Ngannou vs Philipe Lins | Peso Pesado

Salahdine Parnasse vs Kenny Cross | Peso Ligero

Junior dos Santos vs Robelis Despaigne | Peso Pesado

Las preliminares también incluirán varios combates en diferentes divisiones y pesos pactados.

El regreso histórico de dos leyendas de las MMA

Ronda Rousey fue la primera mujer firmada por UFC y una de las figuras que transformó las MMA femeninas a nivel mundial. Durante su carrera logró múltiples defensas titulares y se convirtió en una estrella global gracias a su dominio con la llave de brazo.

Después de retirarse en 2016, Rousey continuó su carrera en WWE y participó en producciones cinematográficas como Fast & Furious y The Expendables.

Por su parte, Gina Carano es considerada una de las pioneras del MMA femenino. Tras dejar la competencia en 2009, desarrolló una carrera en Hollywood con participaciones en películas y series como Deadpool y The Mandalorian.

Ahora, ambas compartirán la jaula por primera vez en una pelea que marcará uno de los regresos más mediáticos de los últimos años en las artes marciales mixtas.