Monterrey vs América Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la final de ida de la Liga MX Femenil

Monterrey vs América Femenil Rayadas recibe a Las Águilas en la ida de la final de la Liga MX Femenil (Crónica Digital)

Club de Fútbol Monterrey Femenil y Club América Femenil juegan hoy el partido de ida de la final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.A continuación, te contamos todos los detalles del juego de Rayadas en el estadio BBVA: horario y dónde ver en vivo.

La gran final del futbol mexicano femenil enfrenta a los dos mejores equipos de la temporada, con números en la ofensiva que perfilan un juego abierto este jueves 14 de mayo.

Previa y pronóstico Monterrey vs América Femenil: final de ida de la de la Liga MX Femenil

Rayadas disputarán su octava final de liga y buscará conquistar su quinta estrella, impulsado por una plantilla encabezada por Lucía García y Christina Burkenroad .

Las dirigidas por Amandine Miquel llegan con una inyección anímica importante después de remontar la semifinal ante Pachuca. Las regiomontanas perdieron 2-0 en la ida, marcador que remontaron con una victoria 4-1 en el Gigante de Acero para instalarse nuevamente en la disputa por el título.

El conjunto azulcrema aterriza en la serie con números demoledores. Las dirigidas por Ángel Villacampa aplastaron a Toluca con un global de 11-4 en semifinales, incluyendo una goleada 7-1 como visitantes en la ida.

En los antecedentes recientes, Monterrey parece tener una ligera ventaja. De las cuatro series de liguilla disputadas entre ambos clubes, Rayadas ganó tres, incluida la final del Clausura 2024 a las Águilas.

El pronóstico apunta a una eliminatoria con varios goles, pero en la ida se perfila un triunfo de Rayadas por diferencia de un gol.

¿A qué hora juegan Monterrey vs América Femenil hoy?

El encuentro comenzará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Monterrey vs América Femenil?

La final de ida de la Liga MX Femenil podrá seguirse en México mediante la plataforma ViX y también a través del canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil.

Alineaciones probables Monterrey vs América Femenil

Club de Fútbol Monterrey Femenil saltaría al terreno de juego con Paola Manrique en la portería; Daniela Monroy, Alejandra Lua, Valeria del Campo y Daiane Medeiros en defensa; Marcela Restrepo, Diana García y Valerie Vargas en mediocampo; mientras Alice Soto, Lucía García y Christina Burkenroad comandarían el ataque.

Por su parte, Club América Femenil tendría como titulares a Sandra Paños; Chidinma Okeke, Kimberly Rodríguez, Karen Luna y Mariela Ramos; Gaby García, Irene Guerrero y Nancy Antonio en el centro del campo; acompañadas en ofensiva por Montse Saldívar, Sarah Luebbert y Geyse Da Silva.