Steelers vs Bengals: Pronóstico, análisis y posibles claves del partido

Steelers vs Bengals Cincinnati aún no sabe lo que es ganar esta temporada desde la lesión de Joe Burrow.

Con los pronósticos sobre la mesa, el enfrentamiento entre Pittsburgh Steelers y Cincinnati Bengals acapara la atención de los aficionados de la NFL.

En duelos previos entre ambos equipos, Pitsburg ha mostrado ventaja particularmente en partidos cerrados donde su defensiva ha sido determinante.

Cincinnati por otro lado ha tenido alibajos ofensivos en fechas recientes, lo que podría pesar si no logra mantener una estabilidad durante todo el partido.

Pronóstico de Steelers vs Bengals

Con base en las estadísticas y el análisis de las fotalezas y vulnerabilidades, los Streelers llegan con amplios favoritismos. No obstante, si los Bengals logran imponer carácter ofensivo y evitar errores en momentos cruciales, tienen posibilidades de competir.

Sin embargo de acuerdo a los modelos análiticos y probabilísticos más recientes el prónostico se inclina a Pittsburgh, pero el fútbol americano guarda sopresas.

Victoria de Steelers: 69.6 %

Victoria de Bengals: 30.4 %

Análisis de Steelers vs Bengals

Ventajas para Steelers

Steelers cuenta con una defensa sólida y agresiva que se ha visto constante al presionar el quarteback rival y contener el juego terrestre, lo que podría complicar el ritmo ofensivo de Cincinnati.

Control del ritmo. La combinación entre el ataque terrestre y los pases cortos mantiene el reloj a su favor.

Liderazgo y disciplina. En partidos cerrados, los Steelers suelen mantener la calma y ejecutar con precisión.

Ventajas de los Bengals

Su ofensiva especialmente el juego aéreo logra desequilibrar, pueden geneal golpes de efecto rápidos.

Aunque en algunas ocaciones Cincinnati va desfavorecido con el marcado su capacidad de remontada se impone en escenarios donde el rival baja la guardia así aprovechan los errores y pueden capilizarlas con eficiencia.

Jugadas clave para ambos equipos

Steelers

1. Play-action en primera oportunidad. Si logran establecer el juego terrestre temprano, el engaño al corredor abrirá espacio para pases medianos y largos.

2. Blitz en tercer down. Presionar al quarterback rival en situaciones de pase puede forzar errores y capturas determinantes.

3. Carreras por el centro. Si la línea ofensiva domina, mantener el balón en posesión larga podría desgastar a la defensa de Bengals.

4. Cobertura doble al receptor estrella rival. Limitar las jugadas grandes de Cincinnati será fundamental para evitar cambios drásticos en el marcador.

Bengals

1. Rutas cruzadas y pantallas rápidas. Ideal para contrarrestar la presión defensiva de los Steelers y ganar yardas después de la recepción.

2. Ataques por los costados. Aprovechar la velocidad de sus receptores y la movilidad del quarterback puede desarmar la defensa rival.

3. Play-action inverso o engaños. Buscar sorprender con jugadas reversibles o pases en movimiento.

4. Pases en zona roja. Si logran entrar dentro de las 20 yardas, deben concretar touchdowns: los goles de campo no bastarán ante Pittsburgh.