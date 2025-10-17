Tigres vs Necaxa: Pronóstico, análisis y posibles alineaciones del partido

El Estado Universitario será el escenario donde Tigres reciba a Necaxa. Los felinos buscan mantenerse en la parte alta de la tabla y aprovechar su fortaleza como locales, miesntras que los Rayos llegan con la urgencia de sumar puntos para salir de los últimos lugares. Con estilos contrastantes y plantillas muy distintas en calidad y experiencia, este encuentro promete intensidad desde el primer minuto.

Con base en datos de probabilidades, este enfrentamiento favorece notablemente al cuadro local:

Victoria de Tigres: 60.86 %,

Empate: 21.67 %,

Victoria de Necaxa: 17.46 %.

Contexto y situación de los equipos

Tigres UANL llega a este compromiso con ventaja estadística y motivacional. En la tabla general del Apertura 2025, el conjunto felino se ubica en quinto lugar buscando afianzarse en la zona de liguilla. Además, en casa ha tenido buenos rendimientos ofensivos y defensivos.

Por su parte, Necaza vive una temporada complicada apareciendo en el penúltimo lugar, con pocas victorias y muchas derrotas acumulandose. Su nivel fuera de casa ha sido especialmente débil, lo que restará opciones para sorprender.

Este contraste entre candidato fuerte y aspirante en crisis refuerza el favoritismo local.

Análisis del pronóstico entre Tigres y Necaxa para la Jornada 13 de la Liga Mx

La probabilidad del triunfo para Tigres (60.86%) lo coloca como favorito en este duelo.

El empate aparece como alternativa inmediata estadisticamente hablando en un 21.67%

Una victorial de Necaxa, aunque no es descartable por completo, tiene una probabilidad mucho menor debido a su bajo rendimiento en las 12 jorndas por lo que se apuesta en un 17.46%

Posibles alineaciones

Tigres: Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán, Rômulo Zwarg, Diego Lainez, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Ozziel Herrera y Ángel Correa

Necaxa: Ezequiel Unsain, Tomás Jacob, Emilio Lara, Cristian Calderón, evin Rosero, Iván Rodríguez, Agustín Palavecino, Franco Rossano, Joao Rojas, Diber Cambindo y Tomás Badaloni.