Alejandro Madariaga, campeón del Bajío Open 2025

Bajío Open. Alejandro Madariaga estuvo de líder los tres días de competencia en el Club Campestre de León. (GPM)

Alejandro Madariaga dominó de principio a fin el torneo Bajío Open, tercer evento de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana que se jugó el Club Campestre de León. El poblano no cedió el liderato durante los tres días de competencia y con un score final de 203 golpes (-13), superó por un impacto al capitalino Sebastián Vázquez para obtener su primer triunfo en la gira.

A Madariaga le bastó un birdie decisivo en el hoyo 17, para superar a Vázquez en la tercera y definitiva ronda de la competencia que reunió a 75 jugadores de 11 naciones que se disputaron una bolsa de 1 millón 800 mil pesos y puntos para el ranking mundial de golf (OWGR).

En su último recorrido Alejandro Madariaga firmó tarjeta de 69 golpes que sumó a los 68 y 66 de las rondas anteriores para que con suma de -13 golpes resultara campeón.

Viene el WWT Championship

Con la victoria Madariaga llegará con buen ánimo al World Wide Technology Championship del PGA Tour a jugarse del 6 al 9 de noviembre en El Cardonal at Diamante en Los Cabos, Baja California Sur. Evento para el que ganó su clasificación.

“Estoy muy feliz, este triunfo significa muchísimo para mí. He trabajado mucho para conseguirlo y hoy se dio gracias al esfuerzo, la disciplina y la paciencia. Sabía que Sebastián estaba jugando muy bien, así que el birdie del 17 fue fundamental. Simplemente traté de mantenerme concentrado hasta el final”, expresó Madariaga tras levantar el trofeo.

El campeón también habló del campo: “El campo estaba en condiciones espectaculares. Te exige jugar con mucha estrategia, elegir bien los tiros y mantenerte enfocado. Ganar aquí es muy especial y me motiva muchísimo para seguir creciendo en mi carrera.”

Sebastián Vázquez, segundo sitio

Para Sebastián Vázquez el segundo sitio no lo dejó del todo satisfecho, aunque destacó que: “Fue una semana muy buena. Jugué sólido, especialmente en los últimos nueve hoyos, y estuve cerca hasta el final. Alejandro tuvo una gran ronda, se mantuvo firme y mereció la victoria”, comentó.

Eduardo Carrete, Jorge Villar y del estadounidense Michael Herrera, quienes compartieron el tercer sitio con un acumulado de 206 golpes (-10). Por su parte el cuatro veces ganador en el PGA Tour, el estadounidense Kyle Stanley finalizó en la posición 17 con score de 213, tres bajo par.

La cuarta etapa de la temporada de la GPM se celebrará del 18 al 22 de noviembre en el Club de Golf Valle Alto de Monterrey.