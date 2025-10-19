Argentina vs Marruecos sub-20: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la final del Mundial

Argentina vs Marruecos | Mundial Sub-20 Argentina busca su séptimo título de esta categoría ante un Marruecos que nunca había llegado a una final.

La Copa del Mundo sub-20 llega a su gran final este fin de semana con un duelo de alto impacto. Argentina, máximo ganador de esta categoría está muy cerca de conseguir su séptimo campeonato y decirle al mundo entero que su relevo generacional se está trabajando para seguir en lo alto del futbol internacional. En frente, Marruecos sigue demostrando que el futbol africano quiere luchar por el protagonismo en todas las categorías.

El día de ayer, Colombia logró quedarse con el tercer lugar del podio en este torneo. Los juveniles cafetaleros se impusieron a Francia por la mínima diferencia con un solitario gol de Óscar Perea en el minuto 2, lograron hacerse del triunfo. Ambas escuadras hicieron múltiples rotaciones para este encuentro, por lo que el desarrollo del miso no fue tan espectacular. Ahora, se espera un duelo de poder a poder para definir al gran vencedor de esta edición.

Will it be six-time champions Argentina or first-time finalists Morocco who claim #U20WC gold? 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 19, 2025

¿En qué horario se juega el Argentina vs Marruecos? | Final Mundial Sub-20

El silbatazo inicial de este enfrentamiento será a las 17:00 horas (CDMX) de este domingo 19 de octubre desde la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

¿En qué canal ver el Argentina vs Marruecos? | Final Mundial Sub-20

Este partido lo podrás disfrutar a través del Canal 9 de Televisa. O si lo prefieres, también lo podrás disfrutar a través de TUDN en televisión de paga.

¿Cómo ver en app el Argentina vs Marruecos? | Final Mundial Sub-20?

Descarga la aplicación de Vix para cualquiera de tus dispositivos móviles o Smart TV y mira este partido dondequiera que estés.

Previa del Argentina vs Marruecos Sub-20 | Final Mundial Sub-20

Llega el momento de la verdad en esta Copa del Mundo. Argentina ha dominado hasta el momento con un paso perfecto seis victorias de forma consecutiva en los que han marcado 15 goles y sólo han recibido dos hasta el momento. Con seis títulos en esta categoría, los sudamericanos son los máximos campeones, pero no ganan desde 2007. Ahora, están a sólo un paso de terminar con casi 20 años de sequía en este torneo con límite de edad.

Por su parte, Marruecos está consiguiendo ya la mejor participación de su historia. El equipo africano viene de vencer a Francia en la tanda de penales y ahora está ante la posibilidad de escribir una historia de éxito como “underdog”. En caso de obtener el triunfo, estarían sumándose a Ghana en la lista de campeones africanos en esta categoría.

El futbol de Argentina ha destacado en este momento por su alto nivel de efectivad. Los dirigidos por Diego Plancente se han mostrado altamente exitosos frente a la portería mientras mantienen al rival batallando para descifrar su defensa. Por su parte, Marruecos ha encontrado su mejor versión en el juego rápido por el centro del campo. Con triangulaciones y balones filtrados para generar opciones mano a mano, algo que podría dificultárseles esta tarde.