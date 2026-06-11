Apuros para México: ¿quién podría sustituir a César Montes en la defensa y cuál es el coreano más peligroso?

César Montes El central mexicano fue expulsado al cierre del partido ante Sudáfrica (Mexsport)

La primera victoria de México en el Mundial 2026 dejó una consecuencia que obliga a Javier Aguirre a replantear su defensa. La expulsión de César Montes ante Sudáfrica abrió un hueco en la zaga para el siguiente compromiso frente a Corea del Sur.

El capitán mexicano vio una polémica tarjeta roja después de derribar a un adversario, el árbitro consideró que era el último hombre en la cobertura defensiva. La sanción deja fuera al defensor para el siguiente encuentro y obliga al cuerpo técnico a encontrar una solución inmediata.

¿Quién va a sustituir a César Montes en la defensa ante Corea?

La alternativa que parece encabezar la lista de Aguirre es Edson Álvarez. El propio seleccionador dejó entrever el plan al término del partido disputado en el Estadio Ciudad de México.

“Es muy probable que juegue Edson Álvarez de central”, señaló el entrenador en conferencia de prensa. De concretarse, El Machin se perfila como capitán ante los coreanos.

La posibilidad resulta atractiva para el cuerpo técnico debido a que permite mantener gran parte de la estructura utilizada en el debut mundialista. Álvarez ya fue probado como defensor central durante los partidos de preparación y cuenta con experiencia en esa posición tanto a nivel de clubes como en la Selección Mexicana.

El principal interrogante gira alrededor de su estado físico, debido a que llegó al Mundial después de varios meses marcados por problemas de lesión durante su etapa en el futbol turco.

Israel Reyes y Jorge Sánchez también podrían ocupar el puesto de César Montes

Otra alternativa contempla modificar piezas sin alterar demasiado el funcionamiento colectivo. Israel Reyes, quien habitualmente ha sido utilizado como lateral derecho por Aguirre, podría regresar a su posición natural como defensa central.

El movimiento abriría espacio para la entrada de Jorge Sánchez en la banda derecha.

Son Heung-min, la principal amenaza de Corea del Sur

Mientras México busca resolver el problema defensivo, también debe preparar un plan para contener al futbolista más peligroso del conjunto asiático.

La referencia ofensiva de Corea del Sur es Son Heung-min, conocido entre aficionados como “Sonny” e incluso “Sonaldo”. El extremo milita actualmente en el LAFC de la MLS después de un paso exitoso en Europa con el Tottenham.

Sus 56 goles con el combinado nacional respaldan el peso que tiene dentro del equipo.