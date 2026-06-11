Selección de México La emoción del himno nacional de México a tope: ¿Quiénes fueron los jugadores que lloraron durante la ceremonia inaugural? (Cuartoscuro)

El arranque de la Copa del Mundo de 2026 en el Estadio Ciudad de México regaló un emotivo momento con el himno nacional de México, donde hubo jugadores que no contuvieron las lágrimas durante la ceremonia inaugural antes del silbatazo inicial.

Armando ‘La Hormiga’ González, al borde del llanto en la cancha

El momento más emotivo se vivió durante la Ceremonia de los Himnos Nacionales, donde los jugadores titulares y suplentes se unieron en el círculo central del terreno de juego. Fue ahí donde las cámaras captaron a Armando “La Hormiga” González visiblemente quebrado por la emoción.

El delantero mexicano entonó las estrofas del himno nacional con el corazón en la mano y completamente conmovido, al borde de las lágrimas.

Su reacción reflejó el sentir de toda la afición y la enorme responsabilidad que representa defender la camiseta tricolor en el torneo mundialista, una imagen con la que todo el país se sintió identificado.

Gilberto Mora se quiebra en la inauguración del Mundial 2026

La Hormiga no fue el único que acaparó los reflectores por su sensibilidad. Con apenas 17 años de edad, el joven mediocampista Gilberto Mora no pudo contener la presión ni el orgullo del momento y rompió en llanto en pleno campo mientras entonaba el himno nacional.

Las lágrimas del juvenil conmovieron profundamente a los espectadores en la tribuna y desataron una ola de comentarios de apoyo en las plataformas digitales, destacando la pasión del joven futbolista mexicano que está viviendo por primera vez la Copa del Mundo.