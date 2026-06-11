La anfitriona Canadá se mide este viernes a Bosnia-Herzegovina en Toronto

Canadá, lista para entrar en acción mundialista. El técnico de Canadá Jesse Marsch y el centrocampista Stephen Eustáquio en la víspera del encuentro. (Fot)

Las selecciones de Canadá y Bosnia-Herzegovina se enfrentan este viernes (13:00 horas tiempo del centro de México) en la primera jornada del Grupo B del Mundial de Futbol 2026 que celebran de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo de la hoja de Maple busca su primera victoria en una Copa del Mundo, mientras el combinado bosnio, en su segunda participación mundialista, quiere pescar en un grupo igualado.

“Estamos listos para jugar. Estamos listos para disputar grandes partidos. Estamos listos para hacer sentir orgulloso a nuestro país”, afirmó Marsch, que insistió en que durante los dos años que lleva al frente del equipo ha buscado construir una identidad clara basada en la confianza y el entendimiento mutuo.

Eustáquio, que llevará el brazalete ante la ausencia por lesión de Alphonso Davies, calificó el momento como “un sueño hecho realidad”, aunque subrayó que el equipo debe mantener la calma para no dejarse arrastrar por la emoción del acontecimiento. “Existe cierta presión, pero viene de la responsabilidad que sentimos. El equipo está preparado”, señaló.

Grupo B, uno de los más parejos

El BMO Field de Toronto, Canadá acoge el partido inaugural del Grupo B del Mundial, uno de los más igualados de todo el torneo, integrado por Suiza, Canadá, Bosnia-Herzegovina y Qatar. En esta terna, los coanfitriones quieren dejar atrás su pobre rendimiento en Qatar 2022 y México 1986, sus únicos dos participaciones previas y en las que no lograron pasar de la primera fase.

Canadá no logró ni un solo triunfo en los dos Mundiales que ha disputado, ahora quiere transformar el cartel de promesa que suele portar en los últimos años, gracias a una generación atractiva, y dejar de ser ese proyecto prometedor en la Concacaf.

En la reciente Copa Oro, Canadá cayó en cuartos de final frente a Guatemala, aunque fue semifinalista en la Copa América 2024. Así, serán importantes jugadores como Tajon Buchanan (Villarreal CF), Stephen Eustáquio, Jonathan David, Cyle Larin o Alphonso Davies, que es duda para este encuentro inaugural.

Bosnia-Herzegovina sufrió para calificar

El equipo balcánico logró el billete de forma épica y dramática, ya que necesitó pasar hasta dos eliminatorias de ‘repesca’ que se resolvieron desde los 11 pasos. La primera víctima fue Gales, después de un gol postrero del veterano Edin Dzeko, y la segunda, la histórica Italia, a la que dejaron sin Mundial por tercera edición consecutiva.

Su futbol práctico y directo, que sabe mezclar la experiencia de jugadores como Dzeko, que disputa su último Mundial, y la alegría y sabia nueva de una generación joven liderada por futbolistas como Esmir Bajraktarevic o Amar Dedic, del SL Benfica.

El objetivo será, en un grupo relativamente asequible, mejorar el rendimiento mostrado en 2014, donde ya estaba Dzeko y otros como Miralem Pjanic, edición en la que ganaron un encuentro, a Irán (3-0), pero no avanzaron a octavos de final. Sin embargo, el delantero es duda por un problema en el hombro, pero sí estará Ermedin Demirovic, del Stuttgart.

POSIBLES ALINEACIONES:

CANADÁ: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Joné, Eustáquio, Millar; Larin y Jonathan David.

BOSNIA-HERZEGOVINA: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Memic; Demirovic y Bazdar.

--ÁRBITRO: Facundo Tello (ARG).

--ESTADIO: BMO Field (Canadá).

--HORA: 13.00 horas