¿Les temblaron las piernas a jugadores de México? Javier Aguirre admite que les pesó el escenario a algunos

Javier Aguirre El técnico mexicano hizo un balance del triunfo de hoy ante Sudáfrica

Javier Aguirre admitió que a algunos jugadores de la Selección Mexicana les pesó el partido inaugural ante Sudáfrica. Explicó que se notaron nerviosos y esto se reflejó en el marcador de 2-0, que de acuerdo con el estratega nacional un 4-0 era lo necesario para mantener contentos a los aficionados mexicanos.

El Vasco reveló que tres jugadores tuvieron calambres y lo atribuyó más a la carga emocional que a una situación muscular. La realidad —dijo— no se sufrió, pero el equipo “tiene que ver este episodio como una área de oportunidad” para mejorar en el próximo partido.

“Es un escenario brutal, eso te hace que las patitas se te sacudan un poquito. el pueblo estaba en la calle y eso al jugador le va diciendo, ‘Ah, caray, ah, caray, ah, caray’”.

Durante la conferencia de prensa al terminar el juego, Aguirre señaló que con el paso de los minutos los jugadores se tranquilizaron y tuvieron mayor posesión del balón, pero no con la certeza y habilidad para aumentar la ventaja y terminar con un marcador mayor.

“Tuvimos 16 llegadas, 12 centros, pero no estuvimos muy finos en el último tercio, debemos concretar más, en eso vamos a trabajar porque no basta con toda la posesión que logramos. Nunca sufrimos atrás, por lo que si hubiéramos sido más contundentes la situación habría sido más tranquila”, puntualizó.

Aprobados y reprobados en la Selección Mexicana

Hoy México venció 2-0 a la Selección de Sudáfrica en el primer partido de la Copa del Mundo. El funcionamiento de hoy no le gustó a Javier Aguirre.

“No me gustó el funcionamiento. No está mal empezar con el pie derecho el debut del Mundial. Primer tiempo nos faltó otro gol, con ese poste; en el segundo tiempo relajamos tras el segundo gol, y faltó otro con gente fresca pero no se pudo”, señaló en entrevista con TV Azteca el estratega tricolor.

EL Vasco salió con la alineación esperada. Sin embargo, varios jugadores quedaron a deber en el partido inaugural, entre ellos Piojo Alvarado, Fidalgo y Brian Gutiérrez.

Entre los jugadores que sí destacaron estuvieron Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes demostraron que no entran en la lista de los seleccionados que les pesó el debut.