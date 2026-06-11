Shakira y Burna Boy ¿Qué famosos estuvieron en la inauguración del Mundial 2026? Así presumieron sus fotos (Cuartoscuro)

La inauguración del Mundial 2026 arrancó con un brillo que fue mucho más allá de las canchas de fútbol. El partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México no solo atrajo a miles de apasionados aficionados, sino que también estuvieron presentes algunos famosos que no quisieron perderse el evento deportivo más esperado del año.

El orgullo de Salma Hayek y la presencia internacional de Tyla

Una de las grandes figuras de la tarde fue, sin duda, Salma Hayek. La aclamada actriz mexicana, quien siempre ha manifestado su orgullo por las raíces aztecas, estuvo presente en las tribunas apoyando con todo a la Selección Nacional. La veracruzana acaparó todas las miradas y se encargó de poner el toque de elegancia y pasión mexicana en las alturas del Estadio.

Por otra parte, la presencia de la cantante sudafricana Tyla causó un enorme revuelo entre los asistentes. La ganadora del Grammy y estrella de la música global acudió para alentar a los Bafana Bafana en este histórico debut mundialista.

Leyendas del fútbol internacional en territorio mexicano

Entre los invitados más destacados, sobresalieron referentes del futbol europeo. Las miradas se concentraron en Thomas Müller, el histórico delantero y campeón del mundo con Alemania en 2014.

Así como en el carismático director técnico alemán Jürgen Klopp, multicampeón de la Premier League con el Liverpool.

A ellos se sumó el brasileño Ronaldinho, otro monarca del mundo del futbol que acaparó la atención de los asistentes y celebró con orgullo este evento masivo.

El poder de ‘Canelo’, el internet y el show de Shakira

El orgullo local estuvo encabezado por el máximo referente del boxeo actual, Saúl “Canelo” Álvarez, quien estuvo presente en las tribunas.

El pugilista tapatío estuvo acompañado en el sector de espectáculos por el conocido influencer y actor Juanpa Zurita, a quien se le vio celebrar con total euforia el tempranero gol de Julián Quiñones que puso a vibrar a todo el país.

El espectacular show latino

La cantante colombiana Shakira junto al cantante nigeriano Burna Boy salieron al escenario para interpretar “Dai, Dai”, la canción oficial del Mundial de 2026.

El broche de oro de la ceremonia inaugural corrió por cuenta de una impresionante producción musical que reunió a los máximos exponentes del pop, el ritmo urbano y la cumbia. La cantante mexicana Belinda deslumbró sobre el escenario principal con una presentación llena de energía.

El ritmo y la identidad local se hicieron sentir con fuerza gracias a Los Ángeles Azules. La legendaria agrupación originaria de Iztapalapa llevó toda la potencia de la cumbia directo al corazón del evento.

Finalmente, el colombiano J Balvin inyectó todo el flujo y la potencia del género urbano internacional a la ceremonia.