América vs Puebla: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

América vs Puebla Las Águilas reciben al equipo poblano en el Estadio Ciudad de los Deportes (Crónica Digital)

Club América y Puebla juegan hoy en partido correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario en donde Las Águilas quieren retomar el camino del triunfo después de su derrota en el clásico ante Cruz Azul.

André Jardine presentará una alineación competitiva a pesar de las bajas que suma en lo que va de la presente temporada de la primera división del futbol mexicano.

El equipo azulcrema está en la tercera posición de la tabla general y sabe que con una victoria se mantendrá en la lucha por alcanzar el liderato en el cierre del Apertura 2025.

Ante este panorama y teniendo enfrente al sotanero del torneo, los aficionados del equipo de Coapa están pendientes el resultado y la transmisión en vivo para saber cómo quedó su equipo en tiempo real.

Previa y pronóstico América vs. Puebla | Jornada 14 de la Liga MX

Los dirigidos por André Jardine llega al compromiso con 27 puntos y la presión de defender su posición dentro del top 3 del torneo. Pese a las numerosas bajas que arrastra el plantel, el cuadro azulcrema sale como favorito, las estadísticas lo respaldan: derrotó al Puebla en 14 de sus últimos 18 partidos y en ese lapso anotó 40 goles por 16 recibidos.

Club América tendrá que suplir la ausencia de figuras como Henry Martín, Alejandro Zendejas y Jonathan dos Santos. Puebla, en cambio, llega sin tanta presión mediática y con la posibilidad de repetir un golpe histórico, como el del Apertura 2024, en donde venció a domicilio al conjunto azulcrema; ahora llega busca su segundo triunfo consecutivo.

Aun con solo ocho puntos, el conjunto poblano mostró mejoría en ataque en la jornada de find e semana y buscará repetir la hazaña del Apertura 2024, cuando sorprendió al América en el mismo escenario. Sin embargo, el pronóstico es dude un triunfo para Las Águilas.

¿A qué hora juegan América vs Puebla hoy?

El partido inicia en punto de las 19:00 hora en el Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido América vs Puebla?

El partido de hoy podrá disfrutarse en exclusiva por streaming a través de ViX Premium.

Alineaciones probables América vs Puebla

América: Luis Malagón; Israel Reyes, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Ramón Juárez, Igor Lichnovsky; Alexis Gutiérrez, Erick Sánchez, Brian Rodríguez; Alain Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre.

Puebla: Julio José González; Eduardo Navarro, Luis Rey, Nicolás Díaz, Álvaro Alejandro de la Rosa; Efraín Orona, Alejandro Organista, Emiliano Gómez, Fernando Monárrez, Edgar Guerra, Ricardo Marín.