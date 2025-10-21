Fox One: ¿Cuándo estará disponible en México y qué eventos transmitirá?

Fox Corporation anunció oficialmente el lanzamiento de su servicio de streaming FOX One en México, como parte de su estrategia de expansión regional. Con más de 2,000 eventos deportivos en vivo al año y una amplia programación original, la plataforma busca consolidarse como el servicio de streaming deportivo más completo del país.

De acuerdo con el comunicado de la compañía, FOX One ofrecerá contenido bajo demanda (SVOD) e incluirá transmisiones en vivo de fútbol, béisbol, automovilismo, y otros deportes internacionales, además de producciones exclusivas creadas para la región.

El servicio ya está disponible en Claro Video y, durante las próximas semanas, se incorporará a otras plataformas de suscripción que ya integran catálogos de canales como Prime Video y Roku. La empresa destacó que su disponibilidad en estos servicios permitirá acercar una oferta deportiva integral y accesible a millones de suscriptores en México.

“El lanzamiento de FOX One representa la materialización de nuestra visión de llevar a la región un servicio de streaming enfocado en el deporte, con una experiencia superior para los fanáticos”, declaró Carlos Martínez, EVP y Managing Director de FOX Sports Latin America & FOX Consumer.

Amplio catálogo deportivo entre las ligas y torneos que formarán parte de la oferta destacan:

Fútbol masculino: la Liga MX, la Premier League, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Saudi Pro League, y las competiciones de la CONCACAF.

Fútbol femenil: participación de diez equipos de la Liga MX Femenil, además de la Women’s Super League, la Women’s League Cup y la Serie A Femminile.

Béisbol: transmisiones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y la Liga Mexicana del Pacífico.

Motorsport: eventos de WRC, Fórmula E, NASCAR México Series, WEC y Extreme H.

Otras competencias: United Football League (UFL) y Pro Padel League (PPL).

Asimismo, FOX One incluirá producciones originales como FOX Replay, FOX Cuadro Titular, y programas de análisis deportivo, junto con nuevos formatos de entretenimiento como Desencajados y Mother Soccer.

FOX Latin America, filial que opera el servicio, comenzó sus operaciones en México en junio de 2025 tras la adquisición de Caliente TV, integrando derechos de transmisión de ligas y torneos internacionales.

Con este lanzamiento, FOX One busca consolidar su presencia en el mercado mexicano y ofrecer una experiencia deportiva “sin precedentes”, que combine la cobertura en vivo, el análisis especializado y contenido exclusivo para los fanáticos del deporte.