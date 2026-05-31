Mundial 2026: ¿a qué hora sale la convocatoria de la Selección Mexicana y cuál es la posible lista de jugadores?

La espera está por terminar: la Selección Mexicana dará a conocer este domingo 31 de mayo la convocatoria definitiva con la que afrontará la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio.
La lista final del técnico Javier Aguirre estará integrada por 26 futbolistas y pondrá fin a las especulaciones sobre quiénes lograron quedarse con un lugar en el equipo nacional.
Luego de vencer al conjunto australiano en un partido amistoso la noche del sábado, la presentación oficial de la convocatoria se realizará durante la tarde de este domingo, cuando el cuerpo técnico revele a los elegidos para representar al Tricolor en la justa mundialista.
A pesar de que originalmente estaba prevista a presentarse el lunes 1 de junio, la convocatoria del Tri se revelará la tarde de este domingo 31 de mayo, después de las 12:00 horas, horario del centro, aseguraron fuentes a CRÓNICA. Sin embargo, puede haber ajustes en el horario.
Posible convocatoria de México para el Mundial 2026
Aunque la Federación Mexicana de Futbol no ha confirmado los nombres de manera oficial, esta sería la lista de jugadores que tendrían asegurado un lugar en la Copa del Mundo, de acuerdo a periodistas como David Medrano.
Porteros
- Raúl Rangel
- Guillermo Ochoa
- Carlos Acevedo
Defensas
- Jorge Sánchez
- Israel Reyes
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
Mediocampistas
- Edson Álvarez
- Luis Chávez
- Luis Romo
- Erik Lira
- Orbelín Pineda
- Álvaro Fidalgo
- Obed Vargas
- Brian Gutiérrez
- Gilberto Mora
Delanteros
- Santiago Gimenez
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
- Alexis Vega
- Roberto Alvarado
- César Huerta
- Guillermo Martínez
- Armando González
Entre los nombres que habrían quedado fuera destacan Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz y Alejandro Gómez, quienes estuvieron en el radar del cuerpo técnico durante las últimas semanas, pero no alcanzarían un lugar en la convocatoria definitiva, por diversas razones, como lesiones.
¿Cuándo debuta México en el Mundial 2026?
La Selección Mexicana abrirá su participación en la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Grupo A.
Posteriormente, el conjunto dirigido por Javier Aguirre se medirá ante Corea del Sur y Chequia, rivales con los que buscará avanzar a la fase de eliminación directa y pelear por uno de los primeros lugares de su sector.