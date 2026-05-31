Mundial 2026: ¿a qué hora sale la convocatoria de la Selección Mexicana y cuál es la posible lista de jugadores?

El equipo anfitrión La Selección Mexicana dará a conocer su lista definitiva de convocados para el Mundial 2026. (Cuartoscuro)

La espera está por terminar: la Selección Mexicana dará a conocer este domingo 31 de mayo la convocatoria definitiva con la que afrontará la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio.

La lista final del técnico Javier Aguirre estará integrada por 26 futbolistas y pondrá fin a las especulaciones sobre quiénes lograron quedarse con un lugar en el equipo nacional.

Luego de vencer al conjunto australiano en un partido amistoso la noche del sábado, la presentación oficial de la convocatoria se realizará durante la tarde de este domingo, cuando el cuerpo técnico revele a los elegidos para representar al Tricolor en la justa mundialista.

A pesar de que originalmente estaba prevista a presentarse el lunes 1 de junio, la convocatoria del Tri se revelará la tarde de este domingo 31 de mayo, después de las 12:00 horas, horario del centro, aseguraron fuentes a CRÓNICA. Sin embargo, puede haber ajustes en el horario.

Posible convocatoria de México para el Mundial 2026

Aunque la Federación Mexicana de Futbol no ha confirmado los nombres de manera oficial, esta sería la lista de jugadores que tendrían asegurado un lugar en la Copa del Mundo, de acuerdo a periodistas como David Medrano.

Porteros

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

⁠Carlos Acevedo

Defensas

Jorge Sánchez

⁠Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Mediocampistas

Edson Álvarez

Luis Chávez

Luis Romo

Erik Lira

⁠Orbelín Pineda

Álvaro Fidalgo

Obed Vargas

Brian Gutiérrez

Gilberto Mora

Delanteros

Santiago Gimenez

Raúl Jiménez

⁠Julián Quiñones

⁠Alexis Vega

⁠Roberto Alvarado

César Huerta

Guillermo Martínez

Armando González

Entre los nombres que habrían quedado fuera destacan Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz y Alejandro Gómez, quienes estuvieron en el radar del cuerpo técnico durante las últimas semanas, pero no alcanzarían un lugar en la convocatoria definitiva, por diversas razones, como lesiones.

Mundial 2026 PUEBLA, PUEBLA, 21MAYO2026.- Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, ofreció una rueda de prensa previa al encuentro ante la Selección de Ghana, que se celebrará mañana en el estadio Cuauhtémoc. FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM (Mireya Novo)

¿Cuándo debuta México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana abrirá su participación en la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Grupo A.

Posteriormente, el conjunto dirigido por Javier Aguirre se medirá ante Corea del Sur y Chequia, rivales con los que buscará avanzar a la fase de eliminación directa y pelear por uno de los primeros lugares de su sector.