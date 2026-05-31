Brasil vs Panamá EN VIVO: horario, canal y alineaciones del amistoso 2026

La cuenta regresiva hacia el Mundial de 2026 ya comenzó y, para selecciones como Brasil, cada partido amistoso funciona como una especie de laboratorio emocional y futbolístico donde se afinan piezas, se corrigen dudas y se mide el pulso real del equipo antes de la gran batalla.
Este domingo, la poderosa selección brasileña enfrentará a Panamá en un duelo amistoso que, aunque no entrega títulos ni puntos, sí carga una enorme expectativa alrededor del debut de varias figuras bajo el mando de Carlo Ancelotti y del momento que vive la Canarinha de cara a la Copa del Mundo.
¿A qué hora juegan Brasil vs Panamá hoy?
El partido amistoso entre Brazil national football team y Panama national football team se disputará este domingo 31 de mayo de 2026 en el emblemático Estadio Jornalista Mário Filho (Maracaná) de Río de Janeiro, Brasil.
El horario de transmisión en vivo será a las 15:30 horas (tiempo del centro de México).
Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Brasil vs Panamá?
El encuentro podrá verse en distintos canales y plataformas dependiendo del país.
- Brasil: Globo y Sport TV
- Panamá: RPC, TVMAX
- Streaming internacional: FOX Deportes
Posibles alineaciones Brasil vs Panamá
Carlo Ancelotti perfila un once ofensivo para este compromiso, apostando por una combinación entre experiencia y juventud explosiva. La ausencia de Neymar obliga a que Vinícius Jr. y Raphinha carguen gran parte del peso creativo del equipo.
- Alisson Becker
- Wesley
- Bremer
- Léo Pereira
- Alex Sandro
- Casemiro
- Bruno Guimaraes
- Raphinha
- Luiz Henrique
- Vinícius Jr
- Matheus Cunha
La alineación de Panamá
- Orlando Mosquera
- Amir Murillo
- César Blackman
- Fidel Escobar
- José Córdoba
- Andrés Andrade
- Carlos Harvey
- Yoel Bárcenas
- José Luis “Puma” Rodríguez
- Ismael Díaz
- Cecilio Waterman
Pronóstico de Brasil vs. Panamá
RushBet comparte los momios para este partido amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026:
- Brasil: -910
- Empate: +850
- Panamá: +1900