Diablos Rojos barre en homenaje a Miguel Ojeda

EL 35, EN EL JARDÍN DE HONOR. Un homenaje a la altura de una leyenda escarlata.

Miguel Ojeda tuvo el mejor homenaje que pudo imaginar. Diablos Rojos del México retiró el número 35, con el cual brilló por 14 campañas en la receptoría, y en el camino vio a su equipo vencer 2-6 a Conspiradores de Querétaro en el tercero y último de la serie.

Ojeda, nacido en enero de 1975, debutó con los escarlatas en 1995 y se convirtió en uno de los mayores símbolos de la afición, al obtener su primer título como jugador en 1999 y el primero como manager en 2014.

UN ÍDOLO ETERNO EN EL DIAMANTE CAPITALINO

Hoy, directivo de los rojos, Ojeda disfrutó de un homenaje en la segunda entrada, en el cual se retiró el #35 por parte de Diablos Rojos, y además atestiguó la barrida ante Querétaro.

“No puedo describir la emoción”, dijo Ojeda a La Crónica de Hoy. “Tengo que agradecer a mi familia, a la familia Harp y a toda la afición”.

EXPLOSIVO ARRANQUE MARCA EL RUMBO DEL JUEGO

Ya en el juego, vio cómo su equipo atacó desde la primera entrada, y con cuadrangulares de Robinson Canó y de Francisco Mejía se fueron al frente 0-5, al cierre del primer inning.

El abridor fue el debutante Luis Ángel Rodríguez, quien fue activado por la mañana y lanzó dos entradas, para ser relevado por Víctor González, Edwin Fierro, Jean Carlos Mejía, Stephen Nogosek, Jimmy Yacabonis y Tomohiro Anraku, quienes limitaron a Querétaro a dos carreras, la última de ellas por el vuelacercas de Fabricio Macías en la novena.

BULLPEN SÓLIDO Y PASO FIRME EN LA TEMPORADA

Fue un juego en el cual el bullpen de los bicampeones funcionó y deja a los escarlatas con marca de 26-14, mientras que Querétaro se va de la Ciudad de México con 16-24.

El México recibe, desde el martes, a Bravos de León, mientras que Conspiradores viaja a Yucatán para enfrentar a Leones.