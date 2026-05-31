Álvaro Ortiz obtiene su primera victoria en el Korn Ferry Tour, fue de infarto

Triunfo mexicano en el KFT. El mexicano Álvaro Ortiz sintió que la victoria se le escapaba, pero perseveró y ganó en el UNC Health Championship. (Foto especial)

El golfista mexicano Álvaro Ortiz consiguió su primera victoria en el Korn Ferry Tour, lo hizo de manera dramática en playoff al ganar en el primer hoyo de desempate al estadounidense Ross Steelman en el torneo UNC Health Championship que se jugó en el Raleigh Country Club en Carolina del Norte.

El tapatío logró este importante triunfo en su carrera en su participación número 84 en la gira de ascenso y a sus 30 años, 6 meses y 16 días.

La ronda final fue de infarto para Álvaro (hermano de Carlos Ortiz), pues inició su recorrido como líder y con -12 golpes, pero todo se le empezó a complicar cuando en el primer hoyo cometió bogey, luego un doble bogey en el segundo. Continuó su recorrido con pares de campo hasta el hoyo 10, pero en el 11 volvió la tragedia con otro doble bogey que lo ponían más que un nudo de nervios.

Paciencia, clave del éxito

Sin embargo, el mexicano fue paciente y se empezó a recuperar con birdie en el hoyo 14 y dos más en el hoyo 17 y 18 para ronda de 72 (+2) y suma 270 (-10). El mismo marcador final que Steelman tras su ronda de 66 (-4).

Ese resultado obligó a ambos a hoyo de desempate. Álvaro cometió birdie y Ross un bogey. La victoria fue para el mexicano, quien en la actual temporada no había conseguido un Top 20 tras 11 torneos jugados. La emoción del tapatío estaba al máximo.

“¡Increíble! La verdad es difícil ponerlo en palabras”, dijo Ortiz aún con la emoción del triunfo.

“Muy orgulloso en la manera en cómo luché y que regresé el día de hoy, fue muy difícil desde el principio. Solo siento mucho agradecimiento a todo mi equipo que me ayudó mucho a creer mucho en mí y en este momento”, abundó el tapatío.

Los dos dobles bogeys históricos

El mexicano se convirtió en el primer ganador del Korn Ferry Tour desde Smylie Kaufman en el United Leasing and Finance Championship de 2015 en registrar dos o más doble bogeys o peores resultados en la ronda final. Ortiz hizo doble bogey en el par 4 del segundo hoyo y en el par 4 del undécimo.

En la segunda ronda Álvaro registró su mejor ronda en 18 hoyos con 62 golpes. Su mejor marca anterior: 63; tres veces.

Embocó un Hoyo en Uno el sábado

El sábado, en la tercera ronda, logró el trigésimo Hoyo en Uno en la historia del UNC Health Championship en el par 3 del sexto hoyo con un hierro 2 desde 259 yardas y asumió el liderato tras una tarjeta de 69 golpes. Ese día asumió el liderato.

Con su victoria Álvaro Ortiz se convierte en el séptimo jugador mexicano en ganar en el Korn Ferry Tour (último: Emilio González/2025 Albertsons Boise Open presentado por Chevron). Su hermano Carlos también triunfó en la gira.

Su mejor resultado en cinco participaciones anteriores en el UNC Health Championship fue T4/2024.

En 2025, Ortiz terminó en el puesto 26 de la Lista de Puntos del Korn Ferry en su tercera temporada en el Tour, obteniendo la categoría de miembro completo para la temporada 2026.