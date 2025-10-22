Isaac del Toro en México: ¿Cuándo compite el ciclista en el campeonato nacional?

Isaac del Toro El ciclista de 21 años volverá a competir en su ciudad natal luego de un año repleto de victorias y de colocarse como uno de los mejores a nivel mundial.

Este año, el nombre de Isaac del Toro ha sobresalido como uno de los deportistas más destacados de nuestro país. Después de quedar en el segundo lugar general del Giro de Italia, el joven de 21 años ha conseguido múltiples triunfos y está escribiendo algunas de las páginas más brillantes en la historia del ciclismo mexicano. Ahora, estará compitiendo en nuestro país en el Campeonato Nacional que se llevará a cabo en Baja California. Te decimos lo que tienes que saber.

¿Cuándo competirá Isaac del Toro en México?

El equipo UAE Team Emirates-XRG para el que compite Isaac del Toro, anunció oficialmente que el mexicano estará participando en el Campeonato Nacional de Ciclismo en la competencia individual contrarreloj el jueves 23 de octubre y en la ruta individual varonil el sábado 23 de octubre en su natal Ensenada, Baja California.

“Normalmente, la temporada del UAE Team Emirates-XRG habría llegado a su fin el fin de semana pasado con las últimas carreras UCI en Europa ; sin embargo, los Nacionales Mexicanos de este año se han organizado en circunstancias excepcionales y extenderán la campaña de 2025 por una semana más”, informó el equipo de Isaac del Toro.

La bríllate temporada 2025 de Isaac del Toro

Además de su segundo lugar en el Giro de Italia, del Toro ha conseguido un total de 95 victorias en lo que va de este 2025, una cifra inédita para cualquier miembro de un equipo profesional.

Esto le valió ser uno de los 10 ciclistas nominados al ‘velo d’Or’ 2025, considerado como el máximo galardón individual que puede obtener un competidor de esta disciplina.