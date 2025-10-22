Kiara Paula Ruvalcaba muere a los 17 años: ¿qué le pasó a la joven boxeadora?

Muere joven boxeadora en una práctica de esparring El hecho tuvo lugar en un gimnasio para boxeadores amateur el viernes 17 de octubre en la capital de Aguas Calientes,

Kiara Paula Ruvalcaba Cruz murió el pasado el domingo 19 de octubre, tras un enfrentamiento de boxeo, durante una práctica de esparring en un gimnasio de Aguas Calientes.

Esta tragedia tuvo lugar en el gimnasio Gym Box Jhonny, en la capital de Aguas Calientes, un espacio para boxeadores amateur donde Kiara Ruvalcaba entrenaba habitualmente. El incidente ocurrió el viernes 17 de octubre, unos días antes de su fallecimiento.

¿De qué murió Ruvalcaba?

Según testigos que presenciaron el entrenamiento, tras recibir lesiones graves por su rival, Kiara Ruvalcaba cayo desvanecida y comenzó a convulsionar. Tras su estado crítico de salud fue traslada de urgencia al Hospital General de Zona 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al recibir la atención medica de urgencia, Kiara Paula Ruvalcaba Cruz fue intubada, para más tarde ser canalizada al Hospital Miguel Hidalgo, donde permaneció 3 días en estado crítico, hasta perder la vida el domingo 19 de octubre.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGAC) abre una carpeta de investigación tras la muerte de la joven boxeadora

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGAC), abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, y poder determinar si existió negligencia por parte del gimnasio Gym Box Jhonny, y sus entrenadores, al permitirle combatir con una rival más experimentada.

El caso de Ruvalcaba abre preguntas en la discusión pública sobre las cuales son las condiciones en que se llevan a cabo este tipo de prácticas de boxeadores y boxeadoras Amateur; quien se encarga de regular estos centros de entrenamiento y cuál es la preparación profesional que tienen los entrenadores que ofrecen este tipo de servicios.