Real Madrid vs Juventus: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Champions League

Real Madrid vs Juventus Partido de la Jornada 3 de la Champions League (Especial)

El importante duelo de titanes se llevará a cabo este miércoles 22 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España), donde la Vecchia Signora será recibida por sus contrincantes, los Merengues, quienes buscan mantener su invicto.

Real Madrid posee un puntaje ideal en el arranque de la Champions, tras haber ganado sus dos primeras presentaciones contra el Olympique de Marsella (2-1) y venciendo limpiamente al Kairat en Kazajistán (5-0).

Actualmente, marcha primero con 24 puntos producto de ganar ocho encuentros y perder solamente uno, mientras que Juventus marcha 23° en la fase regular y un triunfo en Madrid podría acomodarlo en la tabla.

Ambos equipos son reconocidos históricamente por brindar batallas cargadas de emoción, expectativa y pasión, por lo que no puedes perderte el clásico enfrentamiento.

¿A qué hora podrás ver el Real Madrid vs. Juventus?

Fecha: Miércoles 22 de octubre.

Horarios: 13:00 horas CDMX / 14:00 horas Colombia, Ecuador, Perú / 16:00 horas Argentina, Uruguay, Chile.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver EN VIVO HOY el partido Jornada 3, Real Madrid vs. Juventus?

Transmisión: FOX.

Streaming: CalienteTV.

Alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinícius Júnior.

Existe la posibilidad de que, al jugar este partido, Kylian Mbappé podría acercarse más al récord del futbolista más joven en alcanzar 90 partidos jugados en la Champions League.

Juventus: Di Gregorio; Rugani, Kelly, Gatti; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Kalulu; Francisco Conceição; David, Kenan Yildiz.