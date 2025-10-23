Escándalo en la NBA: FBI arresta al coach de Portland por apuestas ilegales

Terry Rozier Y Chauncey Billups detenidos por su presunta participación en apuesta ilegales (X: @LegionHoops)

El entrenador en jefe de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fue acusado presuntamente de participar en apuestas ilegal de póquer, los cuales tendría relación con los círculos criminales.

Aunado a este caso, el jugador base de los Miami Heat, Terry Rozier, también fue arrestado, aunque es un caso distinto, las autoridades resaltaron que la detención es parte de la misma investigación sobre apuestas ilegales que rodean a la NBA.

Medios estadounidenses señalaron que, junto a ellos, otras cuatro personas habrían sido detenidas por su presunta participación.

Arresto de Terry Rozier tras un partido de temporada

Según los primeros reportes, Roziwer fue arrestado por el FBI, en un hotel de Orlando, Florida, la mañana después de la derrota de los Heat frente a los Orlando Magioc, en lo que fue el primer partido de la nueva temporada.

El jugador ya estaba bajo sospecha desde 2023, cuando se detectaron apuestas irregulares antes de un duelo entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans, cuando él aún pertenecía a Charlotte.

¿Porque detuvieron a Billups?

Chauncey Billups, quien dirigía a los Trail Blazers desde 2021 y que también es parte del salón de la Fama de la NBA, habría sido detenido por involucrarse en estos casos donde presuntamente participaba en juegos de póquer ilegales; aunque las autoridades no han dado más detalles, las investigaciones siguen abiertas.

Anteriores polémicas de la NBA

Desafortunadamente este caso no es el primero, Hace cuatro meses atrás la policía detuvieron al exjugador Gilbertr Arenas, acusado de organizar partidos clandestinos en su casa, Hasta el momento, ni los acusados ni la liga han dado declaraciones públicas sobre lo ocurrido.