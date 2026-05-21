Liga de Arabia Saudita: ¿Qué necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón hoy con el Al-Nassr?

CR7 va por el título de la Saudi Pro League Con la mirada puesta en la victoria, Cristiano Ronaldo busca redimirse tras la caída en la AFC Champions League Two. (Tomada de Instagram: @alnassr)

Se aproxima un momento clave dentro la jornada 34 de la Saudi Pro League, pues el partido que se disputará el día de hoy entre Al-Nassr, con el fichaje de Cristiano Ronaldo, y el Damac Club, será crucial para definir el rumbo del equipo del astro portugués dentro del torneo.

Tras perder ante el Gamba Osaka durante la final de la AFC Champions League Two, Al-Nassr pone todas sus expectativas en ganar de la mano de CR7 y redimirse por medio de obtener el título local.

Encuentro decisivo para CR7 y el equipo de Riad

Cristiano Ronaldo, quien llegó al equipo Saudi a finales del 2022 después de disolver su contrato con el Manchester United, ha significado la oportunidad de triunfos para Al Nassr. Esto le valió la renovación de su contrato dentro del club en el 2025, convirtiéndose en el primer jugador billonario de la historia del fútbol.

El equipo dirigido por el director técnico Jorge Jesus, quien ha declarado con anterioridad que el “único objetivo” de llegar a Al-Nassr fue para asistir al delantero estrella en ganar títulos en Arabia Saudita, espera ganar o empatar en su encuentro con el Damac Club, ya que eso les aseguraría la victoria en la Saudi Pro League.

¿Qué necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón con el Al-Nassr?

La ventaja que tiene en este momento el equipo del delantero portugués es que tienen en sus propias manos su destino. Con una victoria el día de hoy, ya no dependen de ningún otro resultado para llevarse el ansiado trofeo y podrán saberse campeones de esta Saudi Pro League.

De lo contrario, en caso de no llevarse los tres puntos, el equipo que se encuentra a la cabeza de tabla por tan solo 2 puntos de ventaja, quedaría a merced del resultado que se obtenga en el encuentro entre Al-Hilal y Al-Feyha.

Incluso un empate podría ser de ayuda para el club del ‘Bicho’, ya que podrían disputarse el título por medio de un “desempate olímpico”, donde el equipo ganador podría definirse en un partido entre Al Nassr y Al-Hilal, el segundo en la tabla Liga Profesional Saudí.